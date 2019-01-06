Fransa'da sarı yelekliler yeniden sokaklarda

Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yeleklilerin gösterilerinde polisle eylemciler arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Fransa'daki gösterilerin 8'inci haftasında sarı yelekliler, pek çok kentte bir kez daha sokaklara çıktı.

Binlerce eylemci sabah saatlerinde Paris'in sembolleri arasında yer alan Champs-Elysees Caddesi'nde toplandı. "Macron istifa" sloganları atan göstericiler, sokaklarda yürüdü.

Öğlen saatlerinde Paris Belediyesi çevresinde bir araya gelen protestocular, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarına tepki gösterdi. Eylemcilerle polis arasında gerginlik yaşandı. Polis, kendilerine taş ve şişe fırlatan eylemcilere biber gazıyla karşılık verdi.

Göstericiler, belediyeden Ulusal Meclis'e doğru yürüyüşe geçti ancak polis, Meclis'e yaklaşılmasına izin vermeyince Orsay Müzesi yakınlarında gerginlik tırmandı. Polis, göstericilere biber gazıyla müdahalede bulundu. Orsay Müzesi, olaylar nedeniyle ziyarete kapatıldı.

Eylemciler, Seine Nehri üzerindeki küçük bir tekneyi de ateşe verdi.

Daha sonra Paris sokaklarına dağılan göstericiler, Saint-Germain Bulvarı'nda birçok aracı yaktı.

Yaklaşık 400 eylemci akşam saatlerinde tekrar Champs-Elysees Caddesi'ne geldi. Polis, yolu kapatmaya çalışan göstericilere tazyikli suyla müdahale etti.

- Sözcüden basın açıklaması

Sarı yeleklilerin sözcüsü Priscillia Ludosky, Paris Belediyesi önünde yaptığı basın açıklamasında, Macron'un yeni yıl konuşmasında sarı yelekliler hakkında kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

Macron'un gösterilerdeki şiddet olaylarını kınadığını ancak polisin protestoculara uyguladığı şiddetten bahsetmediğini belirten Ludosky, Macron'un sarı yelek hareketini meşru görmemesinin, eylemcilerin daha da kenetlenmesine sebep olduğunu söyledi.

Ludosky, "Sayın Emmanuel Macron, davranışlarınız ve sözleriniz sizi itibarsızlaştırdı." dedi.

Göstericilerin yaklaşık 2 aydır ülkedeki adaletsizlikleri haykırmak için sokaklarda olduğunu ifade eden Ludosky, sarı yeleklilerin öncü isimlerinden Eric Drouet'nin gözaltına alınmasını eleştirdi.

Ülkede adaletin yeniden tesis edilmesini istediklerini Ludosky, hükümet tarafından ülkenin farklı bölgelerinde yapılacak çalışmalara katılmayacaklarını ve bunu siyasi bir tuzak olarak değerlendirdiklerini söyledi. Ludosky, "Cumhurbaşkanı Macron, Fransız halkının sesini duyun, belki yarın Fransa'nın geleceğini sizinle inşa etmeye hazır oluruz." diye konuştu.

- Ülke genelindeki gösteriler

Yaklaşık 2 bin eylemcinin katıldığı Rouen şehrindeki gösteride polisle eylemciler arasında zaman zaman çatışma yaşandı. Çıkan olaylarda 4 kişi gözaltına alındı.

Lyon'da da göstericiler A7 otoyolunda yol kapatma eylemi yaptı. Eylem nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Nantes kentinde de polisle eylemciler arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Polis göstericilere karşı biber gazı kullandı. Eylemciler çevredeki birçok yeri ateşe verdi. Olaylarda en az bir kişi yaralandı.

Bordeaux şehrindeki eylemde de birçok araç ateşe verildi.

- 50 bin kişi katıldı

İçişleri Bakanı Christophe Castaner yaptığı açıklamada, ülke genelinde düzenlenen gösterilere 50 bin kişinin katıldığını bildirdi.

Paris Emniyet Müdürlüğü de başkentteki eylemlere 3 bin 500 kişinin katıldığını, çıkan olaylarda 18 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

- Protestolar

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emanuel Macron yönetimine karşı öfke ve isyana dönüşen eylemler, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron ve yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini istiyor.

Sarı yelekliler ayrıca vatandaşları yakından ilgilendirecek konular ve çıkacak yasaların referandum yoluyla halka sorulmasını talep ediyor.

Adalet Bakanlığı verilerine göre, sarı yeleklilerin 17 Kasım-17 Aralık 2018 döneminde ülke çapında düzenledikleri gösteriler sırasında çıkan olaylarda 4 bin 570 kişi gözaltına alındı, 216 kişi tutuklandı.

Gösterilerde şimdiye kadar 10 kişi hayatını kaybetti, binden fazla kişi yaralandı.

- Macron'un açıklamaları

Macron, yeni yıl dolayısıyla yaptığı konuşmada, sarı yeleklilerin sözcülerinin halkın adına konuştuklarını zannettiklerini ancak "halka değil, kin duyan küçük bir topluluğa" hitap ettiklerini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Macron, sözcülerin, gazetecileri, güvenlik güçlerini, yabancıları, milletvekillerini ve belediye başkanlarını hedef aldıklarını ifade etmişti.





