0553 313 94 23

Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 20. haftasında sokaklarda

Sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı seslerini bir kez daha duyurmak için sokaklara döküldü- Paris, Avignon ve Bordeaux'daki eylemlerde olaylar çıktı- Ülke genelinde 33 bin 700 kişinin katıldığı gösterilerde 40 kişi gözaltına alındı, 4'ü polis 7 kişi yaralandı

30 Mart 2019 Cumartesi 22:41
Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 20. haftasında sokaklarda

PARİS (AA) - Fransa'da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için ülke genelinde yeniden sokağa çıktı.

Akaryakıt zamlarına ve ekonomik koşullara tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine karşıtlığa dönüşen sarı yeleklilerin gösterileri, 20. haftasında yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti.

Paris'te Gare de l'Est tren garının önünde buluşan göstericiler, Louvre Müzesi'nden geçerek Eyfel Kulesi'nin yanındaki Trocadero Meydanı'na kadar yürüdü. Polis, meydanda şişe atan eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

Göstericilerin Champs-Elysees Caddesi'nde gösteri yapması yasaklandı. Polis, eylemcilerin Charles de Gaulle Etoile Meydanı'nı çevreleyen sokaklar ile Elysee Sarayı ve Ulusal Meclis civarından uzak tutulması için yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Paris'teki gösteride 32 kişinin gözaltına alındığı, Champs-Elysees Caddesi ve çevresinde eylem yapmaya çalışan 21 kişiye para cezası verildiği açıklandı.

Toulouse, Bordeaux, Saint-Etienne, Avignon ve Rouen şehirlerinin merkezlerinde de eylem yapılmasına izin verilmedi.

Avignon'da kent merkezinin dışında düzenlenen gösteride, polisle eylemcilerin arasında gerginlik yaşanırken, 2 kişi hafif yaralandı.

Montpellier'de 2 polisin yaralandığı gösteride 8 kişi gözaltına alındı. Bordeaux'daki eylemde de olaylar çıktı. Toulouse'daki protestoda çıkan olaylarda ise 2'si polis 3 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanlığının paylaştığı verilere göre, ülke çapında bugün düzenlenen gösterilere Paris'te 4 bin olmak üzere 33 bin 700 kişi katıldı.

- Protestolarda 11 kişi hayatını kaybetti

Fransa’da akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, 18 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Hükümetin paylaştığı rakamlara göre, gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybederken, 2 binden fazla kişi yaralandı. Gösteriler boyunca 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alınırken, 2 bine yakın kişi de hapis cezasına çarptırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 22:41
  1. Fransa
  2. Gösteri
  3. sarı yelekliler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzurum yerel seçim sonuclari 2019 | Erzurum ilçeleri yerel seçim sonuçları Cumhur İttifakı Millet İttifakı oy oranları
    1. Erzurum yerel seçim sonuclari 2019 |..
    2. Kocaeli'de korkutan yangın!
    3. Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin..
    4. Romanya Başbakanı şehir hastanelerine..
    5. İzmir Gaziemir yerel seçim sonuçları..
    6. Odatv'nin tercihi Siyonizm oldu!..
    7. Ödemiş yerel seçim 2019 sonuçları |..
    8. Kemalpaşa belediye seçim sonuçları..
    9. Miami Açık'ta şampiyon Barty
    10. 2019 İzmir Bergama yerel seçim..
    11. Çin’de orman yangını: 6 bin kişi..
    12. Aliağa yerel seçim sonuçları 2019..
    13. Milli tekvandoculardan 4 madalya
    14. Juventus, Empoli'yi tek golle geçti
    15. Menderes yerel seçim 2019 sonuçları |..
    16. Tunus'ta "Mısır'da insan hakları" ele..
    17. Erzincan yerel seçim sonuçları 2019 |..
    18. Menemen yerel seçim sonuçları 2019..
    19. Basketbol: Toplu sonuç
    20. 10 dakikalık periyotta sayı atamadılar
    21. Torbalı yerel seçim sonuçları 2019 |..
    22. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    23. Çiğli yerel seçim 2019 sonuçları |..
    24. Karaman’da belediye ve üniversitenin..
    25. Sarıyer’de lastiği patlayan panelvan..
    26. Elazığ yerel seçim sonuçları 2019 |..
    27. Avrupa Karate Şampiyonası
    28. Bayraklı yerel seçim sonuçları 2019..
    29. Lastiği patlayan minibüs devrildi: 2..
    30. Havva ninenin yanan evi onarılacak
    Tesettürlü genç kıza alçak saldırı!
    Tesettürlü genç kıza alçak saldırı!
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda

    Günün Karikatürü

    30 Mart 2018
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'