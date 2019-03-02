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Fransa'da sarı yelekliler, gösterilerin 16. haftasında sokaklarda

Sarı yeleklilerin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarına karşı düzenlediği eylemler, 16. haftasında da devam etti- Ülke genelinde 39 bin 300 kişinin katıldığı gösterilerde 37 kişi gözaltına alındı- Paris, Rennes, Nantes, Toulouse ve Lyon'daki protestolarda olaylar çıktı

02 Mart 2019 Cumartesi 23:04
Fransa'da sarı yelekliler, gösterilerin 16. haftasında sokaklarda

PARİS (AA) - Fransa'da, başta başkent Paris olmak üzere çeşitli kentlerde yeniden sokağa çıkan sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin politikalarını protesto etti.

Sarı yeleklilerin eylemleri 16. haftasında yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti.

Paris'in sembolleri arasında yer alan Champs-Elysees Caddesi'nde toplanan göstericiler, Denfert-Rochereau Meydanı'na kadar yürüdü. Aralarında sarı yeleklilerin öncü isimlerinden Eric Drouet ve Maxime Nicolle'un bulunduğu eylemciler, hükümet karşıtı sloganlar attı.

Bir grup gösterici daha sonra Champs-Elysees Caddesi'nde bir araya geldi. Polis, eylemcileri dağıtmak için tazyikli su ve biber gazı kullandı.

Elysee Sarayı çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Paris Emniyet Müdürlüğü, başkentteki gösterilerde 33 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Nantes kentinde yapılan eylemde protestocular ile polis arasında yaşanan gerginlik nedeniyle birkaç kişi yaralandı ve 3 kişi gözaltına alındı. Polis, göstericilere tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

Toulouse'da olayların çıktığı gösteride 4 kişi gözaltına alındı. Lille, Rennes ve Lyon kentlerindeki eylemlerde de gerginlik yaşandı.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülke genelindeki gösterilere 4 bini Paris'te olmak üzere 39 bin 300 kişi katıldı.

- Milletvekiline polis şiddeti

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinden milletvekili Loic Prud'homme, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Bordeaux'daki eylemde polisin şiddetine maruz kaldığını belirtti.

- Protestolar

Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşıtlığa dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı. Gözaltına alınanların sayısı 8 bin 400'ü geçerken 2 bine yakın kişi de hapis cezasına çarptırıldı.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 23:04
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