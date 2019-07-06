0553 313 94 23

Fransa'da sarı yelekliler eylemlerin 34. haftasında yeniden sokaklarda

06 Temmuz 2019 Cumartesi 23:21
Fransa'da sarı yelekliler eylemlerin 34. haftasında yeniden sokaklarda

PARİS (AA) - Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 34. haftasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için yeniden sokaklara döküldü.

Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, yoğun güvenlik önlemleri altında bu hafta da sürdü.

Paris'te Republique Meydanı'ndan toplanan göstericiler, Catalogne Meydanı'na kadar yürüdü. Eylemde herhangi bir olay çıkmadı.

Polis, geçen haftalarda olduğu gibi Champs-Elysees Caddesi, Ulusal Meclis ve 15 Nisan'da çıkan yangında büyük zarar gören Notre Dame Katedrali çevresinde gösteri yapılmasını yasakladı.

Caen ve Besançon kentlerinde de eylem yapılmasına izin verilmedi. Lyon ve Montpellier'de düzenlenen gösterilerde Macron istifaya çağrıldı. Toulouse'da ise polis şiddetine tepki gösterilen eylemde, polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde düzenlenen gösterilere katılım sayısına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Sarı yeleklilerin eylemleri, 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, bin 797'si polis 4 bin 245 kişi yaralandı ve 12 bin 107 kişi gözaltına alındı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 23:21
  1. Fransa
  2. Gösteri
  3. sarı yelekliler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransa'da sarı yelekliler eylemlerin 34. haftasında yeniden sokaklarda
    1. Fransa'da sarı yelekliler eylemlerin..
    2. Ruhani'den "Yaptırımların durdurulması..
    3. Üstü kirli diye genç işçiyi koltuğa..
    4. İmamoğlu, kendisine bağış yapan Murat..
    5. Husilerden Suudi Arabistan'ın Abha ve..
    6. Antalyaspor tempo artırdı
    7. "Troya" epik operası İstanbul'da..
    8. ABD'de patlama! Ortalık savaş alanına..
    9. Suriye’ye askeri sevkiyat
    10. Ankara’da silahlı kavga: 1 yaralı
    11. Denetleme sırasında fenalaşan Uzman..
    12. KKTC 3. Yatırım Danışma Konseyi..
    13. Trabzonspor'un o transferi bitirmesi..
    14. Yolun ortasında kalan dorse, D130..
    15. Esad rejimi İdlib’e saldırdı: 3 ölü
    16. Gürcistan'daki protestolar sürüyor
    17. Eski müsteşar yardımcısı evinde ölü..
    18. Tarsus’ta trafik kazasında: 2 yaralı
    19. Çatalca'da minibüs devrildi: 23 yaralı
    20. ABD'nin Florida eyaletinde alışveriş..
    21. "Sermayenin güdümündeki bilim..
    22. Eski müsteşar yardımcısı evinde..
    23. Irak ile Suriye arasındaki sınır..
    24. Kırkpınar'ın tarihine yakışır müsabaka
    25. İsveç'te Çin protestosu
    26. Denetlemeler sırasında rahatsızlanan..
    27. Tenis: Wimbledon
    28. Yılanın başı büyüyor! ABD'den..
    29. Kılıçdaroğlu, Hatay'da düğüne katıldı
    30. Medipol Başakşehir, İstanbul'da son..
    İmamoğlu’nu destekleyen Süleymancılar CHP medyasının hedefinde! Seçim bitti, Kur'an kurslarına saldırı başladı
    İmamoğlu’nu destekleyen Süleymancılar CHP medyasının hedefinde! Seçim bitti, Kur'an kurslarına saldırı başladı
    Bekir Bozdağ: Evden ölmeyi göze alarak çıktım
    Bekir Bozdağ: Evden ölmeyi göze alarak çıktım
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    “Tarihe not düşmek için söylüyorum” diyen Cemil Çiçek: 800 askeri dışarı çıkarmasaydık...
    “Tarihe not düşmek için söylüyorum” diyen Cemil Çiçek: 800 askeri dışarı çıkarmasaydık...
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere