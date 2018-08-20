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Fransa'da şarbon alarmı!

Fransa'da Haziran ayından bu yana görülen salgın nedeniyle 50 büyükbaş hayvanın telef olduğu öğrenildi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 18:09
Fransa'da şarbon alarmı!

Fransa'nın güneydoğusunda bulunan 28 çiftlikte, haziran ayında başlayan salgın nedeniyle şimdiye kadar en az 50 büyükbaş hayvanın telef olduğu açıklandı.

Le Figaro'da yer alan habere göre, 28 Haziran'da Gap kenti yakınlarındaki bir çiftlikte 6 ineğin ölü olarak bulunmasıyla fark edilen şarbon salgını, kısa sürede yayıldı.

Haberde, salgının iki ay içerisinde 13 ayrı kente yayıldığı ve toplam 28 çiftlikte şarbon hastalığı nedeniyle en az 50 büyükbaş hayvanın telef olduğu kaydedildi.

SON 20 YILIN EN ŞİDDETLİ SALGINI

Fransa'da son 20 yılda görülen en şiddetli salgın olarak kayıtlara geçen olayın fark edilmesinden itibaren bölge valiliğinin harekete geçtiği belirtilirken, 21 günlük karantina işlemi ve aşılama çalışmasının anında başlatıldığı bildirildi.

Haberde ayrıca, salgını önlemeye yönelik aşıyı üreten İspanyol şirketinin kapalı olması nedeniyle, Fransız yetkililerin, diğer Avrupa ülkeleriyle irtibata geçerek aşıyı tedarik ettiği bilgisi de verildi.

Genelde ot yiyen hayvanlarda görülen, bu hayvanlarla temas ya da bunları besin olarak tüketmekle insana da bulaşabilen şarbon, bakterilerin yol açtığı bir hastalık. Toprakta yıllar boyunca canlı kalabilen şarbon bakterisine karşı antibiyotik ve aşı bulunuyor.

Sadece hayvanlarda kullanılabilen aşı ile mikrobun yayılmasının önüne geçilebilirken, hastalıktan etkilenmemek için hayvan ile hayvanın eti, sütü, peynir gibi ürünleriyle kesinlikle temas edilmemesi gerekiyor.

 

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 18:09
  1. Fransa
  2. şarbon alarmı

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