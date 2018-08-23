Fransa'da saldırı: Ölü ve yaralılar var
Paris'te gerçekleşen bıçaklı saldırıda bir kişinin öldüğünü, iki kişinin de ağır şekilde yaralandığını duyurdu. Polis saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.23 Ağustos 2018 Perşembe 11:48
Fransa'nın başkenti Paris'te bir bıçaklı saldırı oldu. Polis kaynakları, Paris'in banliyösünde meydana gelen saldırıda bir kişinin öldüğünü açıkladı. Saldırıda yaralanan iki kişinin durumuun ağır olduğu duyuruldu.
Polis saldırganın etkisiz hale getirildiğini belirtirken, olayın bir terör saldırısı olup olmadığı bilinmiyor.
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