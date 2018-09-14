Fransa'da saldırı! Kalabalığın arasına araçla girdi

Fransa'nın güneyinde korkunç bir saldırı yaşandı. 32 yaşındaki saldırgan aracıyla bir bar çıkışındaki kalabalığın arasına daldı.

Yaşanan olayda ölü yada yaralı olup olmadığı bilgisi paylaşılmazken, saldırganın polis tarafından yakalandığı duyuruldu.

Polis kaynakları bu durumun terör saldırı olup olmadığı araştırıyor.