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Fransa'da saldırı! Kalabalığın arasına araçla girdi

Fransa'nın güneyinde bir araç kalabalığın arasına daldı. 32 yaşında olan saldırganın yakalandığı açıklanırken, olayda ölü ve yada yaralanan olup olmadığı belirtilmedi.

14 Eylül 2018 Cuma 14:27
Fransa'da saldırı! Kalabalığın arasına araçla girdi

Fransa'nın güneyinde korkunç bir saldırı yaşandı. 32 yaşındaki saldırgan aracıyla bir bar çıkışındaki kalabalığın arasına daldı.

Yaşanan olayda ölü yada yaralı olup olmadığı bilgisi paylaşılmazken, saldırganın polis tarafından yakalandığı duyuruldu.

Polis kaynakları bu durumun terör saldırı olup olmadığı araştırıyor.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 14:27
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