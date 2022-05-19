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Avrupa Fransa'da 'sağlık' krizi! Kovdukları aşısızlara muhtaç kaldılar
Avrupa

Fransa'da 'sağlık' krizi! Kovdukları aşısızlara muhtaç kaldılar

Fransa'da kamu hastanelerindeki bazı acil servisler, personel yetersizliği nedeniyle kapılarını kapatmak zorunda kalıyor. Aşı olmayı reddettikleri için görevlerinden uzaklaştırılan sağlık personellerinin tekrar işlerine iade edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-19 17:27:00 -
Fransa'da 'sağlık' krizi! Kovdukları aşısızlara muhtaç kaldılar

Fransa'da kamu hastanelerindeki bazı acil servisler, personel yetersizliği nedeniyle kapılarını kapatmak zorunda kalıyor.

Fransa Hastaneleri Acil Hekimleri Derneği Başkanı Patrick Pelloux, Ouest-France gazetesine verdiği demeçte, ülkenin acil servislerinde yaşanan "krize" değindi.

Pelloux, ülkedeki 690 acil servis bölümünden 100 kadarının personel yetersizliği nedeniyle kapılarını özelikle geceleri kapatmak veya faaliyetlerini azaltmak durumunda kaldığını söyledi.

Hastanelerin acil servis bölümlerindeki durumunu "feci" olarak nitelendiren Pelloux, hastanelerin geldiği bu noktadan kamu otoritelerini sorumlu tuttu.

Pelloux, doktorların, kamu sektörünü terk ederek özel sektöre geçtiğini belirterek, "Bugün açık bir kırığınız varsa ona bakabilecek birini bulamıyorsunuz. Kamu sektöründeki (hastanelerde) yeterli yatak yok ve nadiren cerrahlar var." ifadelerini kullandı.

Yaz sezonun kötü geçeceğini ve bu nedenle hastanelerde beklenmedik ölümler olabileceğini vurgulayan Pelloux, "Şimdilik, bir Sağlık Bakanımız yok, iki (siyasi) seçim süreci arasındayız ve biliyoruz ki hiçbir karar alınmayacak. Bu ürkütücü." yorumunda bulundu.

"Aşı olmayı reddettikleri için görevlerinden uzaklaştırılan personeli geri çağırın" çağrısı

Pelloux, aşı olmayı reddettikleri için görevlerinden uzaklaştırılan sağlık personellerinin tekrar işlerine iade edilmesi gerektiğini belirtti.

"Yabancı doktorlar olmasa, hastaneler kapılarını kapatır"

Pelloux, ülkedeki hastanelerin bugün Cezayir, Tunus ve Romanya gibi ülkelerden getirilen yabancı doktorlar sayesinde döndüğünü vurgulayarak, "Onlar olmasa, hastaneler kapılarını kapatır." değerlendirmesinde bulundu.

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