Fransa'da rekor artış: 58 bin 432 yeni vaka!
Fransa'da koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. Ülkede, 58 bin 432 Kovid-19 vakasına rastlandı.
Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, ülke genelinde 58 bin 432 Kovid-19 vakası kaydedildi, virüs nedeniyle 91 kişi yaşamını yitirdi.
Hastanelerde halen 3 bin 572'si yoğun bakımda olmak üzere 19 bin 43 kişi tedavi görüyor.
Fransa'da, 31 Aralık Cuma günü, 232 bin 200 vaka ile Kovid-19 salgınının başından bu yana en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçmişti.