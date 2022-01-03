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Avrupa Fransa'da rekor artış: 58 bin 432 yeni vaka!
Avrupa

Fransa'da rekor artış: 58 bin 432 yeni vaka!

Fransa'da koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. Ülkede, 58 bin 432 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 10:51:00 -
Fransa'da rekor artış: 58 bin 432 yeni vaka!

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, ülke genelinde 58 bin 432 Kovid-19 vakası kaydedildi, virüs nedeniyle 91 kişi yaşamını yitirdi.

Hastanelerde halen 3 bin 572'si yoğun bakımda olmak üzere 19 bin 43 kişi tedavi görüyor.

Fransa'da, 31 Aralık Cuma günü, 232 bin 200 vaka ile Kovid-19 salgınının başından bu yana en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçmişti.

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