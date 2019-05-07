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Fransa'da rehine operasyonu

Toulouse kenti yakınlarında silahlı bir kişinin kafede 4 kişiyi rehin alması üzerine operasyon başlatıldı

07 Mayıs 2019 Salı 20:38
Fransa'da rehine operasyonu

PARİS (AA) - Fransa'nın güneyindeki Toulouse kenti yakınlarındaki Blagnac kasabasında silahlı bir kişinin kafede 4 kişiyi rehin aldığı bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, Blagnac'da silahlı bir kişinin kafede 4 kişiyi rehin aldığı belirtildi.

Güvenlik güçlerinin kafede başlattığı operasyonun sürdüğü, İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in de olay yerine gideceği aktarıldı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, yerel saatle 16.20 sularında silahlı ve kasklı bir kişi kafeye girdi.

Bölgede yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 20:38
  1. Fransa
  2. rehine operasyonu

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