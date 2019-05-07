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Fransa’da rehine krizi

Fransa’nın Toulouse kentinde silahlı bir kişinin bir dükkandaki 4 kişiyi rehin aldığı belirtildi.

07 Mayıs 2019 Salı 19:39
Fransa’da rehine krizi

Fransa’nın Toulouse kentinde silahlı bir kişinin bir dükkandaki 4 kişiyi rehin aldığı belirtildi.


Fransa’nın Toulouse kentinde, tütün ürünleri satan bir dükkanda silahlı bir kişinin 4 kişiyi rehin aldığı açıklandı. Saldırganın rehin aldığı kişilerin dükkana alışveriş yapmaya gelen müşteriler olduğu kaydedildi. Çevredeki iş yeri sahiplerinin polisi haberdar etmesi üzerine olay yerine güvenlik birimleri sevk edildiği öğrenildi.


Olay yerine gelen polislerin rehineleri serbest bırakması için saldırganla diyaloğa girdiği belirtildi. Silahlı saldırganın henüz kimliği açıklanmadı.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 19:39
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