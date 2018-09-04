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Fransa'da peş peşe istifalar sonrası flaş karar

Fransa'da geçtiğimiz günlerde yaşanan peş peşe istifaların ardından hükümette bir takım değişikliklere gidildi. Meclis Başkanı François de Rugy'nin Çevre Bakanlığına ve Roxana Maracineanu'nün Spor Bakanlığına atandığı açıklandı.

04 Eylül 2018 Salı 15:14
Fransa'da peş peşe istifalar sonrası flaş karar

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kabinede değişkiliğe gidildiği bildirildi.

Açıklamada, Meclis Başkanı François de Rugy'nin geçen hafta istifa eden Çevre Bakanı Nicolas Hulot'nun yerine getirildiği belirtildi.

Spor Bakanlığı görevinden bu sabah kişisel nedenlerden dolayı istifa ettiğini açıklayan Laura Flessel'in yerine Roxana Maracineanu'nün atandığı bildirildi.

Rugy, geçen yıl hazıran ayında düzenlenen milletvekili seçimlerinin ardından Meclis Başkanı olarak seçilmişti.

Rumen asıllı Maracineanu kariyerinde yüzme branşında bir dünya ve bir olimpiyat şampiyonluğu bulunuyor.

Maracineanu'nün selefi Flessel yazılı açıklamasında, kişisel nedenlerle istifa kararı aldığını ve dün akşam Başbakan Edouard Philippe ile görüştükten sonra bu kararı kamuoyuyla paylaştığını bildirmişti.

Hulot, geçen hafta France Inter radyosunun canlı yayın programında, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a hayran olduğunu ancak ekoloji ve çevre konularında aynı çizgide olmadıkları için görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Hulot, kendisini hükümet içinde çevre konusundaki mücadelede yalnız hissettiğini ve yeteri kadar destek alamadığını söylemişti.

Fransız basınında yer alan haberlerde, ülkede çevreci mücadelesiyle bilinen Hulot'nun, Macron'un çevre konularında gereken kararları almadığı, çevre yatırımlarına yeteri kadar önem vermediği ve çevre karşıtı kişilerle görüştüğü gerekçesiyle istifa ettiği belirtilmişti.

Hulot'nun "sürpriz" istifasının ardından Macron'un kamuoyundaki destek oranı da hızlı bir düşüş gösterdi. Fransız Kamuoyu Araştırma Enstitüsü (IFOP) tarafından Paris Match ve Sud Radio için yapılan son araştırmaya göre, Fransız halkının yüzde 69'u Macron'un yönetiminden memnun değil. Bu oran, temmuz ayında yüzde 59 idi.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 15:14
  1. fransa
  2. François de Rugy
  3. Roxana Maracineanu

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