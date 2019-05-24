Fransa’da patlama: En az 6 yaralı Fransa’nın Lyon kentindeki bir meydanda yaşanan bir patlama sonucu 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Fransa’nın Lyon kentindeki bir meydanda yaşanan bir patlama sonucu 6 kişinin yaralandığı bildirildi.



Fransa’nın Lyon kentinde sebebi henüz bilinmeyen patlama meydana geldiği öğrenildi. En az 6 kişinin yaralandığı bildirilen patlamanın Lyon’un ünlü Bellecour Meydanı’nda gerçekleştiği aktarıldı. Güvenlik güçlerinin bölgedeki çalışmaları devam ederken patlamanın henüz terör bağlantısı olup olmadığı belirlenemedi.

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