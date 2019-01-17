Fransa'da patlama
Lyon'da bir üniversite binasının çatısında meydana gelen patlamada 3 kişi hafif yaralandı17 Ocak 2019 Perşembe 13:30
PARİS (AA) - Fransa'nın Lyon kentinde meydana gelen patlamada 3 kişi hafif yaralandı.
Yerel basında yer alan haberlere göre, Lyon'un Villeurbanne banliyösünde Claude Bernard Üniversitesinin Doua kampüsünün bir binasının çatısında önce yangın çıktı, ardından 3 gaz şişesi patladı.
Haberlerde, patlamada 3 kişinin hafif yaralandığı belirtildi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına aldığı kaydedildi.
YORUM YAZ