Fransa'da otoyol protestocularına 500 jandarmayla operasyon

Fransa'nın Strazburg kentinde çevre yolu inşaatı projesine karşı yaklaşık bir yıldır işgal eylemi gerçekleştiren protestoculara 500 jandarmanın katıldığı "tahliye operasyonu" düzenlendi.

France Bleu adlı yerel radyoda yer alan habere göre, işgal eylemi gerçekleştiren yaklaşık 250 kişiye yönelik "tahliye operasyonu", yerel saat ile 06.00'da başladı.

Ülkenin kuzeyi ile güneyini birleştiren "A36 otoyolunun Strazburg şehri dışına çekilmesi" çalışması olarak uzun süredir gündemde kalan çevre yolu projesine karşı çıkan gruplara yönelik operasyonda 500 jandarmanın görev yaptığı belirtildi.

Kısa sürede işgalcilerin kurduğu çadır ve barakaları yıkan jandarmanın, elektrikli testereler ile çevredeki ağaçları ve baraka direklerini kestiği, çıkan arbedede göz yaşartıcı gaz ve copların kullanıldığı kaydedildi.

Çevre yolu inşaatına bölgenin ekosisteminin zarar göreceğini iddia eden çevreciler dışında bölgedeki toprak sahipleri de karşı çıkıyor. Strazburg İdare Mahkemesi, projenin iptaliyle ilgili başvuruyu 20 Haziran'da reddetmiş, Bas-Rhin Bölge Valiliği de inşaata başlama iznini ağustos sonunda çıkarmıştı.