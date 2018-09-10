0553 313 94 23

Fransa'da otoyol protestocularına 500 jandarmayla operasyon

Fransa'da çevre yolu inşaatı projesine karşı yaklaşık bir yıldır işgal eylemi gerçekleştiren protestoculara 500 jandarma ile operasyon düzenlendi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 11:03
Fransa'da otoyol protestocularına 500 jandarmayla operasyon

Fransa'nın Strazburg kentinde çevre yolu inşaatı projesine karşı yaklaşık bir yıldır işgal eylemi gerçekleştiren protestoculara 500 jandarmanın katıldığı "tahliye operasyonu" düzenlendi.

France Bleu adlı yerel radyoda yer alan habere göre, işgal eylemi gerçekleştiren yaklaşık 250 kişiye yönelik "tahliye operasyonu", yerel saat ile 06.00'da başladı.

Ülkenin kuzeyi ile güneyini birleştiren "A36 otoyolunun Strazburg şehri dışına çekilmesi" çalışması olarak uzun süredir gündemde kalan çevre yolu projesine karşı çıkan gruplara yönelik operasyonda 500 jandarmanın görev yaptığı belirtildi.

Kısa sürede işgalcilerin kurduğu çadır ve barakaları yıkan jandarmanın, elektrikli testereler ile çevredeki ağaçları ve baraka direklerini kestiği, çıkan arbedede göz yaşartıcı gaz ve copların kullanıldığı kaydedildi.

Çevre yolu inşaatına bölgenin ekosisteminin zarar göreceğini iddia eden çevreciler dışında bölgedeki toprak sahipleri de karşı çıkıyor. Strazburg İdare Mahkemesi, projenin iptaliyle ilgili başvuruyu 20 Haziran'da reddetmiş, Bas-Rhin Bölge Valiliği de inşaata başlama iznini ağustos sonunda çıkarmıştı.

 

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 11:03
  1. fransa

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivas’ta et yiyen örümceği görenler hala tedirginlik yaşıyor
    1. Sivas’ta et yiyen örümceği görenler..
    2. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bunu..
    3. Şanlıufra devlet ve özel yurtlar 2018
    4. KYK yurt başvuruları ne zaman?
    5. Trafik magandaları bıçak ve levye ile..
    6. Çiftlikbank'ın finans müdürü cezaevine..
    7. KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019..
    8. Şüphelenen jandarma, Yunanistan'a..
    9. Loris Karius'un sözleşmesindeki..
    10. Sabri Sarıoğlu futbolu bırakıyor! İşte..
    11. Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li vekile yeni..
    12. Sivas'ta et yiyen örümcek paniği!..
    13. Öğrencilere dağıtılacak 141 milyon..
    14. Banliyö treni arabaya çarptı! 1 kişi..
    15. Koç’un kitaplarını çocuklardan uzak..
    16. Çiftlik Bank davasında flaş gelişme!..
    17. FETÖ'cü binbaşı Eskişehir'de gözaltına..
    18. CHP'nin kalesinde Muharrem İnce'ye şok!
    19. Kendini polis olarak tanıtıp 2 milyon..
    20. AK Parti belediye başkan aday adaylık..
    ABD Genelkurmay Başkanı'ndan flaş açıklama: Bunu durduracak bir şey var mı bilmiyorum!
    ABD Genelkurmay Başkanı'ndan flaş açıklama: Bunu durduracak bir şey var mı bilmiyorum!
    ABD'den almaktan vazgeçtiler!
    ABD'den almaktan vazgeçtiler!
    Deniz Baykal'dan Erdoğan ve hükümete övgü! 'Çabalarından memnunum'
    Deniz Baykal'dan Erdoğan ve hükümete övgü! 'Çabalarından memnunum'
    İslami tebliğe 10.5 yıl hapis
    İslami tebliğe 10.5 yıl hapis
    Böyle olur CHP'nin açılışı! 'Bacak şov'lu havuz açılış töreni
    Böyle olur CHP'nin açılışı! 'Bacak şov'lu havuz açılış töreni

    Günün Karikatürü

    09 Eylül 2018
    Ankara'da korkunç olay! 'Ben şeytanım dedi ve saldırdı'
    Ankara'da korkunç olay! 'Ben şeytanım dedi ve saldırdı'
    Üç ayrı zam yolda! Emekli maaşları ocak ayında değişecek
    Üç ayrı zam yolda! Emekli maaşları ocak ayında değişecek