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Avrupa “Fransa’da oğlumun fişini çekecekler” diyerek Başkan Erdoğan’dan yardım istedi!
Avrupa

“Fransa’da oğlumun fişini çekecekler” diyerek Başkan Erdoğan’dan yardım istedi!

Avrupa’daki sağlık sisteminden memnun kalmayan gurbetçiler, Başkan Erdoğan’dan yardım istemeye devam ediyor. Bu kez Fransa’da yaşayan Fikret Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek yardım talebinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 15:46:00 -
“Fransa’da oğlumun fişini çekecekler” diyerek Başkan Erdoğan’dan yardım istedi!

Hollanda ve Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde aldığı sağlık hizmetleri yetersiz kalınca Türkiye’ye gelmeyi tercih ediyorlar. Bugüne kadar birçok Türkiye kökenli gurbetçi, “Hastanede yakınımızın fişini çekecekler” diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan destek istedi ve Türkiye’ye getirilerek tedavileri yapıldı. 

Fransa’da yaşayan gurbetçi ailenin 23 yaşındaki oğlu İbrahim Öztürk, kalp ameliyatı geçirmesinin ardından durumu kötüleşmeye başladı. Hastanede tedavisine devam edilen gurbetçi Öztürk’ten umudumu kesen doktorlar fişini çekme kararı aldı. Gurbetçi aile çocuklarının naklinin Türkiye’ye gerçekleştirilmesi için yardım çağrısında bulundu.

Facebook hesabından Erdoğan’a seslendi

Facebook hesabından paylaşım yapan Fikret Öztürk ''Sayın cumhurbaşkanım 23 yaşındaki oğlum Ibrahim Öztürk yaklaşık 56 gündür Paris’te yoğun bakımda uyutuyorlar Burdakı doktorlara göre yapacak bir şey yok fişini çekmek istiyorlar Allah rızası için sizden Türkiye’ye naklini rıca ediyorum.Üç gün önce gereken baş vuruyu yaptım sağlık bakanlğına Paris başkonsolosluğu kanalıyla hala bır haber alamadım.Sayın Reisim Allah rızası için oğluma bir el uzatın o daha hayatının baharında Durum çok acil Zaman geçtikçe oğlumun durumu çok daha kötüye gidiyor  Ditib le mans Dernek Başkanı Fikret Öztürk  06 81 406 406'' ifadelerini kullandı.


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