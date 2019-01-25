Fransa'da mahkemeden biber gazı kullanımının yasaklanmasına ret

PARİS (AA) - Fransa'da, sarı yeleklilerin gösterilerinde biber gazı kullanımının yasaklanması talebi reddedildi.

Fransız basınında çıkan haberlere göre, Paris İdari Mahkemesi, ülkenin en büyük sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT) ve İnsan Hakları Liginin, polisin, sarı yeleklilerin eylemlerinde biber gazı kullanmasını yasaklama talebini reddetti.

Haberlerde, mahkemenin gerekçe olarak, eylemlerde biber gazı kullanacak görevli polislerin yaya kamerası taşıyacak olmasını gösterdiği kaydedildi.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, bundan sonra sarı yeleklilerin gösterilerinde biber gazı kullanacak görevli polisin yaya kamerası taşıyacağını duyurmuş ve sarı yeleklilerin gösterilerinde polisin müdahalesi sonucu 4 kişinin gözünden ağır yaralandığını itiraf etmişti.

Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN) tarafından sarı yeleklilerin protesto eylemlerinde polisin göstericilere şiddet uyguladığı gerekçesiyle 81 soruşturma açılmıştı.



Liberation gazetesinin haberine göre, 17 Kasım'da başlayan sarı yeleklilerin eylemlerinde biber gazı nedeniyle 69 göstericinin yaralandığı ve 14'ünün her birinin bir gözünü kaybettiği belirtilmişti.

Fransa Ombudsmanı Jacques Toubon da polisin, özellikle sarı yeleklilerin gösterilerinde biber gazı kullanmasına tepki göstermiş ve biber gazı kullanımının yasaklanmasını istemişti.



İçişleri Bakanlığının, polis ve jandarmanın göstericilere karşı kullanması amacıyla 23 Aralık'ta çeşitli modellerde bin 730 biber gazı silahı sipariş ettiği ortaya çıkmıştı.



Çok sayıda siyasetçi ve insan hakları savunucusu, polisin biber gazı kullanmasına, sarı yeleklilerin eylemlerinde birçok göstericinin yaralanmasına neden olduğu için tepki göstermişti.

- Protestolar



Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine isyana ve öfkeye dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.



Gösterilerde 10 kişi hayatını kaybetti ve 2 binden fazla kişi yaralandı, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.



Protestolarda polisle eylemcilerin ara ara çatışması, kamu kurumlarına saldırılar, mağazaların yağmalanması, araçların ve çöp bidonlarının yakılması, sokaklarda alevlerin yükselmesi, polisin eylemcilere sert müdahalesi görülmüştü.







