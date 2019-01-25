0553 313 94 23

Fransa'da mahkemeden biber gazı kullanımının yasaklanmasına ret

Paris İdari Mahkemesi, sarı yeleklilerin eylemlerinde biber gazı kullanımının yasaklanmasına ilişkin talebi reddetti

25 Ocak 2019 Cuma 23:50
Fransa'da mahkemeden biber gazı kullanımının yasaklanmasına ret

PARİS (AA) - Fransa'da, sarı yeleklilerin gösterilerinde biber gazı kullanımının yasaklanması talebi reddedildi.

Fransız basınında çıkan haberlere göre, Paris İdari Mahkemesi, ülkenin en büyük sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT) ve İnsan Hakları Liginin, polisin, sarı yeleklilerin eylemlerinde biber gazı kullanmasını yasaklama talebini reddetti.

Haberlerde, mahkemenin gerekçe olarak, eylemlerde biber gazı kullanacak görevli polislerin yaya kamerası taşıyacak olmasını gösterdiği kaydedildi.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, bundan sonra sarı yeleklilerin gösterilerinde biber gazı kullanacak görevli polisin yaya kamerası taşıyacağını duyurmuş ve sarı yeleklilerin gösterilerinde polisin müdahalesi sonucu 4 kişinin gözünden ağır yaralandığını itiraf etmişti.

Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN) tarafından sarı yeleklilerin protesto eylemlerinde polisin göstericilere şiddet uyguladığı gerekçesiyle 81 soruşturma açılmıştı.

Liberation gazetesinin haberine göre, 17 Kasım'da başlayan sarı yeleklilerin eylemlerinde biber gazı nedeniyle 69 göstericinin yaralandığı ve 14'ünün her birinin bir gözünü kaybettiği belirtilmişti.

Fransa Ombudsmanı Jacques Toubon da polisin, özellikle sarı yeleklilerin gösterilerinde biber gazı kullanmasına tepki göstermiş ve biber gazı kullanımının yasaklanmasını istemişti.

İçişleri Bakanlığının, polis ve jandarmanın göstericilere karşı kullanması amacıyla 23 Aralık'ta çeşitli modellerde bin 730 biber gazı silahı sipariş ettiği ortaya çıkmıştı.

Çok sayıda siyasetçi ve insan hakları savunucusu, polisin biber gazı kullanmasına, sarı yeleklilerin eylemlerinde birçok göstericinin yaralanmasına neden olduğu için tepki göstermişti.

- Protestolar

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine isyana ve öfkeye dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Gösterilerde 10 kişi hayatını kaybetti ve 2 binden fazla kişi yaralandı, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Protestolarda polisle eylemcilerin ara ara çatışması, kamu kurumlarına saldırılar, mağazaların yağmalanması, araçların ve çöp bidonlarının yakılması, sokaklarda alevlerin yükselmesi, polisin eylemcilere sert müdahalesi görülmüştü.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 23:50
  1. biber gazı
  2. Fransa
  3. mahkeme
  4. sarı yelekliler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maçın ardından
    1. Maçın ardından
    2. Cezayir'deki "Sosyalist Güçler..
    3. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş:..
    4. GÜNDEM ÖZETİ / 26 Ocak 2019
    5. GÜNCELLEME - Yollar kapanınca..
    6. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Fas'ta
    7. Mısır'da binlerce adi mahkuma af
    8. Türkiye "isim anlaşması"nı..
    9. Brezilya'da maden atık barajı çöktü
    10. Durak harici duran otobüs kazaya neden..
    11. Fransa'da mahkemeden biber gazı..
    12. BM'den Suudi Arabistan ve Hindistan'a..
    13. "Venezuela'nın egemenliğine kasteden..
    14. Maçın ardından
    15. Tüfekle oynayan çocuğun sonu kötü oldu
    16. İzmir'de deprem! Birçok ilçede..
    17. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Fas'ta
    18. Akıncı ile görüşen Çavuşoğlu açıkladı:..
    19. İzmir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
    20. Mustafa Kemal istismarını böyle..
    Venezuela'dan Türkiye'ye çağrı!
    Venezuela'dan Türkiye'ye çağrı!
    Taksim'deki kışkırtmanın arkasından bakın kim çıktı!
    Taksim'deki kışkırtmanın arkasından bakın kim çıktı!
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    Darbeciden şaka gibi açıklama! "Maduro'yu bir şartla affederim..."
    Darbeciden şaka gibi açıklama! "Maduro'yu bir şartla affederim..."
    Rusya'dan flaş Venezuela çıkışı: Hazırız!
    Rusya'dan flaş Venezuela çıkışı: Hazırız!

    Günün Karikatürü

    26 Ocak 2019
    Maduro'nun üzerine leş kargası gibi üşüştüler!
    Maduro'nun üzerine leş kargası gibi üşüştüler!
    ABD ülkeyi karıştırdı! Ölüm haberleri ardı ardına geliyor
    ABD ülkeyi karıştırdı! Ölüm haberleri ardı ardına geliyor