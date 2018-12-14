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Fransa'da Macron ve hükümet karşıtı gösteri

Maaşların iyileştirilmesini isteyen işçi, memur ve emekliler, ülke genelinde düzenledikleri gösteride Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümeti protesto etti

14 Aralık 2018 Cuma 21:15
Fransa'da Macron ve hükümet karşıtı gösteri

PARİS (AA) - Fransa'da sarı yeleklilerden sonra işçi, memur ve emekliler Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin politikalarını protesto etmek için ülke genelinde eylem yaptı.

Ülkenin en büyük sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT), İşçi Gücü (FO) ve "Solidaire"in çağrısıyla ülke çapında gösteriler düzenlendi.

Maaşların iyileştirilmesini isteyen işçi, memur ve emekliler, Paris'in Republique Meydanı'nda toplandı.

Nation Meydanı'na kadar yürüyen eylemciler, Macron ve hükümet karşıtı sloganlar attı.

Eylemciler, gösteride hükümetin sosyal ve ekonomik politikalarına tepkilerini dile getirdi.

Lise öğrencilerinin de destek verdiği eyleme, ülke genelinde yaklaşık 15 bin kişi katıldı.

CGT Genel Sekreteri Philippe Martinez, basına yaptığı açıklamada, sarı yeleklilerin gösterileri ile kendi yaptıkları eylemin aslında aynı amacı taşıdığını, bu nedenle güçlerin birleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 21:15
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