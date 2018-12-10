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Fransa'da lise öğrencilerinin eylemleri sürüyor

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eğitim politikalarını protesto eden öğrenciler, ülke genelinde yaklaşık 120 lisede blokaj eylemi yaptı

10 Aralık 2018 Pazartesi 19:42
Fransa'da lise öğrencilerinin eylemleri sürüyor

PARİS (AA) - Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eğitim politikalarını protesto eden öğrenciler, yaklaşık 120 lisede blokaj eylemi düzenledi.

Eğitim Bakanlığına göre ülkenin birçok kentinde gösteriler düzenleyen öğrenciler, yaklaşık 120 lisede blokaj eylemi yaptı.

Eylemler nedeniyle eğitime tamamen veya kısmen ara verildiği belirtildi.

Ülkenin en önemli öğrenci sendikalarından Demokratik Lise Ulusal Sendika Birliği, yaptığı yazılı açıklamada, öğrencileri özellikle yarın gösterilerini daha yoğun şekilde sürdürmeye davet etti.

Bununla beraber, Paris-Nanterre Üniversitesinin öğrencileri de perşembe gününe kadar üniversitede blokaj eylemi yapacaklarını duyurdu.

Öğrenciler, geçen haftadan bu yana Macron'un eğitim politikalarını protesto etmek için ülkenin birçok kentinde gösteriler düzenliyor.

Ülke genelindeki gösteriler sırasında çıkan olaylarda geçen perşembe günü 700'den fazla, geçen çarşamba da 32 lise öğrencisi gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 19:42
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