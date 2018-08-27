Bakan Albayrak Fransız mevkidaşı ile görüştü!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fransa Finans Bakanı Bruno Le Maire ile görüştü.

GÖRÜŞMENİN GÜNDEMİNDE NE VAR?

Toplantıda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ve ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımların ele alındığı bildirildi. Görüşmenin ardından 2 bakanın ortak bir basın toplantısı da düzenleyeceği belirtildi.