  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 265'e yükseldi

Fransa'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 265'e çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-01 07:36:00 -
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 265'e yükseldi

 

 

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 265'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 1346 artışla 217 bin 456'ya yükseldi.

Son 24 saatte hastanelerde 11 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 265 oldu.

Kovid-19 nedeniyle 371'i yoğun bakımda olmak üzere, 5 bin 298 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı da 214 artarak 81 bin 881'e çıktı.

Lille kentinde maske zorunluluğu

Lille Valiliği, vaka sayılarının artması nedeniyle kentin bazı bölgelerinde açık alanlarda maske kullanımını zorunlu hale getirdi.

Ülkede daha önce birçok kent buna benzer kararlar almıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı