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Korona Virüs Fransa'da koronavirüsün yeni bir varyantı tespit edildi
Korona Virüs

Fransa'da koronavirüsün yeni bir varyantı tespit edildi

Fransa’da, Kamerun’dan döndüğü belirlenen bir kişide koronavirüsün yeni bir varyantı tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 15:29:00 -
Fransa'da koronavirüsün yeni bir varyantı tespit edildi

Ulusal basındaki haberlere göre, Kamerun’dan döndüğü belirtilen bir kişide, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “izlenilen varyant” kategorisinde tanımlanan B.1.640.2. olarak adlandırılan bir varyant tespit edildi.

Söz konusu varyantın belirlendiği kişinin virüsü 12 kişiye daha bulaştırdığı ifade edildi.

Virologlar, yeni varyantın şimdilik endişe uyandıracak bir bulaş oranında olmadığını belirtti.

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