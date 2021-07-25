Fransa'da koronavirüs sayıları hızla artıyor

Halk Sağlığı Kurumunun verilerine göre, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 22 bin 767 artışla 5 milyon 977 bin 770'e yükseldi.

Son 24 saatte 22 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı 111 bin 638'e çıktı. Hastanelerde 872'si yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 802 kişinin tedavisine devam ediliyor. Son 7 günde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 4'e yükseldi.