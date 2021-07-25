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Korona Virüs Fransa'da koronavirüs sayıları hızla artıyor
Korona Virüs

Fransa'da koronavirüs sayıları hızla artıyor

Fransa'da son 24 saatte 22 bin 767 kişide koronavirüs tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 04:48:00 -
Fransa'da koronavirüs sayıları hızla artıyor

Halk Sağlığı Kurumunun verilerine göre, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 22 bin 767 artışla 5 milyon 977 bin 770'e yükseldi.

Son 24 saatte 22 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı 111 bin 638'e çıktı. Hastanelerde 872'si yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 802 kişinin tedavisine devam ediliyor. Son 7 günde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 4'e yükseldi.

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