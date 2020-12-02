  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Fransa’da koronavirüs ölümleri sürüyor
Korona Virüs

Fransa’da koronavirüs ölümleri sürüyor

Fransa’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 313 kişinin ölmesiyle toplam ölü sayısı 53 bin 816'ya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 23:48:00 -
Fransa’da koronavirüs ölümleri sürüyor

Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 14 bin 64 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 244 bin 635’e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 313 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybının da 53 bin 816’ya yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 212’si yoğun bakımda olmak üzere toplam 8 bin 625 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya’dan beklenen açıklama yapıldı! Dağlık Karabağ’da resmi dil…
Dünya

Rusya’dan beklenen açıklama yapıldı! Dağlık Karabağ’da resmi dil…

Dağlık Karabağ’da resmi dillerden birisinin Rusça olup olmayacağına Rusya’dan beklenen açıklama geldi.
Fransa'dan Dağlık Karabağ'da skandal adım! Bölgeden fotoğraf geldi
Dünya

Fransa'dan Dağlık Karabağ'da skandal adım! Bölgeden fotoğraf geldi

Dağlık Karabağ'ın yeniden Azerbaycan'a geçmesinin ardından Fransızlar yeni bir hamleye imza atıyor. Bölgeden gelen başka bir fotoğrafta ise ..
Biden'dan flaş Türkiye açıklaması! 'İhtiyacımız olan kahrolası son şey nükleer kapasitenin artması'
Dünya

Biden'dan flaş Türkiye açıklaması! 'İhtiyacımız olan kahrolası son şey nükleer kapasitenin artması'

İran'da yaşanan son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, konuya ilişkin Türkiye'nin de adını geçirerek İran nükl..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay