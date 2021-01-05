Fransa'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları devam ediyor
Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 380 kişi yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 65 bin 415'e çıktı.
Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 4 bin 22 artışla 2 milyon 659 bin 750'a yükseldi.
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 380 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 65 bin 415'e çıktı.
Hastanelerde 2 bin 666'sı yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 995 kişinin tedavisi sürüyor. İyileşenlerin sayısı 671 artışla 196 bin 37'ye ulaştı. Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 5,2'ye yükseldi.