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Avrupa Fransa'da korona aşı zorunluluğu yürürlüğe konuluyor
Avrupa

Fransa'da korona aşı zorunluluğu yürürlüğe konuluyor

​Fransa'da hastane ve yaşlı bakım evi çalışanlarına Coronavirus (Covid-19) aşısı olma zorunluluğu yarın yürürlüğe giriyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 22:45:00 -
Fransa'da korona aşı zorunluluğu yürürlüğe konuluyor

Fransa'da hastane, yaşlı bakım evi çalışanları, hasta bakıcılar, acil servis, ambulans ve itfaiye personeline aşı zorunluluğu 15 Eylül itibariyle başlıyor. Aşı olmayı reddedenler meslekten men edilebilecek.

15 Ekim tarihine kadar da iki doz aşı yaptırmamış olanlara meslekten men cezasına varan cezalar uygulanabilecek.

Fransa'da düzenlemeye karşı geçen haftalarda on binlerce kişi sokağa çıkmıştı. 

 

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