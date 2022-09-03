  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Avrupa Fransa'da kavurucu sıcaklar nedeniyle son 19 yılın en yüksek ölüm oranı kaydedildi
Avrupa

Fransa'da kavurucu sıcaklar nedeniyle son 19 yılın en yüksek ölüm oranı kaydedildi

Fransa'da kavurucu sıcakların yaşandığı 2022 yazında, son 19 yılın en yüksek ölüm oranı kayda geçti.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 16:04:00 -
Fransa'da kavurucu sıcaklar nedeniyle son 19 yılın en yüksek ölüm oranı kaydedildi

BFMTV'nin Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsünün (INSEE) güncel ölüm oranlarına yer verdiği haberinde, ülkede temmuz ayındaki ölümlerde yaşanan fazla artışın, haziran sonunda başlayan kavurucu sıcaklarla bağlantılı olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Yüksek yaz sıcaklıklarının, Kovid-19 salgınının yedinci dalgasına denk geldiği Fransa'da, temmuz ayında günde ortalama 1750 kişi hayatını kaybetti. Haziranda bu sayı, 1610 idi.

Sıcaklıklar nedeniyle ölenlerin sayısı yüzde 13 arttı

Temmuz ayında, Kovid-19 salgınının olmadığı Temmuz 2019'a göre, yüksek sıcaklıklar nedeniyle ölenlerin sayısı yüzde 13 arttı.

2003'ten bu yana en çok ölümün kaydedildiği yaz

Ülkede, 2022 yazında 2021 yazına göre yüzde 5,7 artışla 138 bin 522 kişi hayatını kaybetti. Bu oran 2019 yazına göre ise yüzde 11,6 artarak kayıtlara geçti.

Yüksek ölüm oranı nedeniyle Fransa tarihine geçen 2003 yaz döneminde 133 bin 69 kişi yaşamını yitirmişti.

Öte yandan Fransa Halk Sağlığı Kurumunun, yaz dönemindeki ölümlerin sıcaklarla bağlantısına ilişkin ekim ayı içerisinde bir rapor yayımlayacağı ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23