Fransa'da büyük karışıklık! Yasak geliyor Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ofisinden yapılan açıklamada, protesto amacıyla yapılan Şanzelize'dekigösterileri yasaklamayı düşündüğü vurgulandı.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimini protesto etmek için gösteri düzenleyen Sarı Yelekliler cumartesi günü 18'inci kez sokaklara inmişti. Savaş alanına dönen Paris'te göstericiler dükkanları yağmalamıştı. Fransa Başbakanı Edouard Philippe, izinsiz gösteri yapanların ve eylemlerde şiddet olaylarına başvuranların sert şekilde cezalandırılması için yeni yasa çıkaracaklarını belirtmişti.

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