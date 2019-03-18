Fransa'da büyük karışıklık! Yasak geliyor
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ofisinden yapılan açıklamada, protesto amacıyla yapılan Şanzelize'dekigösterileri yasaklamayı düşündüğü vurgulandı.18 Mart 2019 Pazartesi 13:12
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimini protesto etmek için gösteri düzenleyen Sarı Yelekliler cumartesi günü 18'inci kez sokaklara inmişti. Savaş alanına dönen Paris'te göstericiler dükkanları yağmalamıştı.
Fransa Başbakanı Edouard Philippe, izinsiz gösteri yapanların ve eylemlerde şiddet olaylarına başvuranların sert şekilde cezalandırılması için yeni yasa çıkaracaklarını belirtmişti.
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