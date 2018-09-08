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Fransa'da kadınlara özel taksi

Fransa'nın başkenti Paris'te, taciz olaylarının önüne geçebilmek amacıyla "kadın sürücülerin kullanacağı" taksiler yola çıkıyor.

08 Eylül 2018 Cumartesi 18:56
Fransa'da kadınlara özel taksi

Fransa'da artan taciz olayları kadınların sosyal yaşatınlarındaki güven seviyesini düşürüyor. Bu duruma karşı harekete geçen yetkililer, başkent Paris'te, kadınların özel olarak kullanabilmeleri için özel taksileri trafiğe çıkartıyor.

Kadınların özel kullanımında olacak taksilerin şoförleri de kadın olacak.

KADIN TAKSİLERİ

Özellikle başkent Paris'te artan taciz olaylarına karşı alınan bu önlem, kadınların rahatça seyahat etmesi ve sosyal yaşantıların etkilenmemesi hedefleniyor. Kadın şoförlerin kullanacağı araçlar, yine kadın müşterilerini rahat ve konforlu bir yolculuk için trtafikte olacak.

ÖZEL HİZMETLER

Aracın kadınlar için özel olması, yalnızca kadın şoförlerle sınırlı değil. Kadın şoför haricinde araç içinde makyaj malzemeleri ile su ve tablet gibi hizmetler sunan kadın taksileri, özel bir araç gibi faaliyet gösterecek.

Bir aplikasyon üzerinden çalışan özel taksiler 12 Eylül'de hizmete girmesi planlanırken, Paris'te yaşanan taciz olaylarının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

FARKLI GÖRÜŞLER VAR

Kadın taksiler her ne kadar bir kısmı mutlu ettiyse bazıları ise bu durumdan şikayetçi. Bazı kadınlar bu durumun taciz olaylarını sonlandıracağını belirtse de, kimileri de böyle bir uygulama yerine daha sıkı denetim ve ciddi cezaların yapılması ile tacizin sonlanabileceğini belirterek uygulamadan memnuniyetsizlik duyuyor.

Fransa'da yürürlüğe girecek olan bu uygulama aynı zamanda Avrupa için ilk konumunda. Daha önce hiçbir ülkede taciz olaylarına karşı özel taksi uygulaması devreye sokulmamıştı.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 18:56
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