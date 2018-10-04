Fransa'da kadına şiddetin cezası belli oldu!
Fransa'da başkent Paris'te geçtiğimiz aylarda sokak ortasında bir kadına tokat atan kişiye 6 ay hapis cezası verildi.04 Ekim 2018 Perşembe 22:30
Fransa'da mahkeme, başkent Paris'te temmuz ayında sokak ortasında bir kadına tokat atan kişiyi 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
Paris Ceza Mahkemesi, kentte sokak ortasında bir kadına tokat atılmasına dair görüntülerin ortaya çıkmasının ardından hakkında soruşturma başlatılan sanık hakkındaki kararını açıkladı.
Mahkeme, sanığın 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmederken, aynı zamanda sanığın tokat attığı 22 yaşındaki Marie Laguerre'e yaklaşmaması ve 2 bin avro para cezası ödemesine karar verdi.
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