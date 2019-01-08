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Fransa'da izinsiz gösteriler ve şiddet olayları cezalandırılacak

Başbakan Edouard Philippe, sarı yeleklilerin protestolarının sebep olduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla izinsiz eylem yapanların ve gösterilerde şiddet olayları çıkaranların cezalandırılması için yeni bir yasa çıkaracaklarını açıkladı

08 Ocak 2019 Salı 01:34
Fransa'da izinsiz gösteriler ve şiddet olayları cezalandırılacak

PARİS (AA) - Fransa Başbakanı Edouard Philippe, izinsiz gösteri yapanların ve eylemlerde şiddet olaylarına başvuranların sert bir şekilde cezalandırılması için yeni bir yasa çıkaracaklarını söyledi.

Philippe, TF1 televizyonunun canlı yayın programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sarı yeleklilerin protestolarının sebep olduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla izinsiz eylem yapanların ve gösterilerde şiddet olayları çıkaranların sert bir şekilde cezalandırılması için yeni bir yasa çıkaracaklarını belirten Philippe, gösterilere şiddet olayları çıkarmak için gelenleri kabul edemeyeceklerini kaydetti.

Philippe, 17 Kasım 2018'de başlayan sarı yeleklilerin eylemlerinde çıkan olaylarda 5 bin 600 kişinin gözaltına alındığını ve binden fazla kişiye hapis cezasının verildiğini açıkladı.

Başbakan, sarı yeleklilerin cumartesi günü ülke genelinde düzenleyecekleri gösterilerde yaklaşık 80 bin polisin görev yapacağını bildirdi.

- Protestolar

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emanuel Macron yönetimine karşı öfke ve isyana dönüşen eylemler, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron ve yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini istiyor.

Sarı yelekliler ayrıca vatandaşları yakından ilgilendirecek konular ve çıkacak yasaların referandum yoluyla halka sorulmasını talep ediyor.

Gösterilerde şimdiye kadar 10 kişi hayatını kaybetti, binden fazla kişi yaralandı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 01:34
  1. Fransa
  2. Fransa Başkanı Edouard Philippe
  3. sarı yelekliler

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