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Fransa’da imamlar için okul açıldı

Fransa'da, hastane imamlarının daha iyi bir şekilde eğitilmesi için, Hastane Din Görevlileri Ulusal Okulu açıldı.

05 Ağustos 2018 Pazar 06:23
Fransa’da imamlar için okul açıldı

MÜNÜBE YILMAZ

 Fransa’nın Strasbourg şehri yakınlarında bulunan Ostwald’da kurulan Hastane Din Görevlileri Ulusal Okulu (ENAH), törenle açıldı. Almanya sınırındaki Ostwald’daki okulun hastane imamlarının daha iyi bir şekilde eğitilmesine yönelik faaliyetlerde bulunacağı öğrenilirken, okuldaki eğitimlerin ilk olarak seminer şeklinde gerçekleştirileceği, 2018 yılı için planlanan seminer sayısının da beş olduğu belirtildi. Okul yetkilileri, gelecek yıllar içerisinde, Fransa’nın 12 farklı bölgesinde aynı eğitimi vermek istediklerini bildirdi. Fransa’da çoğunluğu gönüllü 350 hastane din görevlisinin bulunduğu belirtilirken,  bu kişilerin 55’inin sözleşmeli çalışan, geri kalanının ise gönüllü olduğu kaydediliyor.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 06:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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