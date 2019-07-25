Fransa’da ikinci aşırı sıcak hava dalgası: 20 kentte kırmızı alarm

İkinci aşırı sıcak hava dalgasının vurduğu Fransa’nın 20 kentinde kırmızı alarm uyarısı yapıldı.

Avrupa’da aşırı sıcaklar etkisini sürdürürken yetkililer ikinci bir aşırı sıcak hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı. İkinci sıcak hava dalgasının vurduğu Fransa’da sıcaklık hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Fransa’nın 20 kentinde dört kademeli alarm seviyesinin en yükseği olan kırmızı alarm, 60 ilde turuncu alarm uyarısı yapıldı. Başkent Paris’te ise sıcaklıkların tarihte ilk kez 42 dereceye yükselmesi bekleniyor.

İçişleri Bakanı Cristophe Castaner yalnız yaşayan vatandaşların dikkatli olmaları çağrısında bulunurken, Fransız Ulusal Demiryolları Şirketi bugün tren yolculuğu yapacak olanları yolculuklarını ertelemeye davet etti. Ülke genelinde etkili olan kavurucu sıcaklar günlük hayatı olumsuz etkilerken sıcaklıkların yarın düşeceği bildirildi.

Geçtiğimiz ay Fransa’nın Vaucluse bölgesinde termometreler 45.1 dereceyi göstererek 2003 yılında kaydedilen 44.1’lik rekor sıcaklık derecesini geçmişti. 2003 yılında etkili olan aşırı sıcak hava dalgasında yaklaşık 15 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Almanya’da da sıcaklık rekoru bekleniyor

Almanya da yeni bir sıcak dalgası etkisi altında. Hafta başında etkisini göstermeye başlayan ve giderek artan sıcaklıkların bugün rekor kırması bekleniyor.

Çarşamba günü Kuzey Ren - Vestfalya eyaletinde yer alan Geilenkirschen beldesinde hava sıcaklığı 40,5 derece olarak ölçüldü. Bu sıcaklık, 1881 senesinden beri Almanya’da tespit edilen en sıcak hava oldu. Fakat bu bölge Almanya Meteoroloji Enstitüsü DWD’nin resmi ölçüm alanı dışında olduğu için henüz rekor tescillenmedi.

Bugün itibarıyla ise havanın daha sıcak olması ve Almanya’da sıcaklık rekorunun resmi olarak kırılması bekleniyor. Özellikle ülkenin batısında yer alan Köln ile Düsseldorfşehirlerinde ve civarında hava sıcaklıklarının 42 dereceye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların yüksek seviyelere ulaşması nedeniyle Almanya’da ilginç tedbirler de alınmaya başlandı. Geilenkirschen beldesi belediye başkanı, çalışanları için dondurma siparişi verdi. 150 belediye çalışanı bugün iş yerinde dondurmayla serinlemeye çalışacak. Tren raylarının aşırı sıcakta eğilmesi ve deforme olması tehlikesine karşı ise rayların beyaza boyanması düşünülüyor. Beyaza boyanan raylarda 7 derecelik bir ısı azalması olacağı öngörülüyor.

Alman 1. Futbol Ligi Bundesliga’ya bu sene yükselen SC Paderborn futbol takımı da aşırı sıcak nedeniyle bugün öğleden sonra yapacağı antrenmanı iptal etti.