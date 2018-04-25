Fransa'da iki üniversiteye operasyon: Kampüs kapatıldı, 2 kişi gözaltında

Fransa'nın yerel Le Republicain Lorraine gazetesindeki habere göre, üniversitelere düzenlenen eş zamanlı operasyonlar yaklaşık 2 saat sürdü.

Haberde, yaklaşık 1 aydır öğrenciler tarafından işgal edilen Nancy Üniversitesi'ne bağlı Edebiyat ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile Metz Üniversitesi'nin Saulcy Kampüsü'nün polis operasyonuyla tahliye edildiği yazıldı.

Nancy'deki tahliye operasyonuna 50 güvenlik görevlisinin katıldığı ve iki kişinin gözaltına alındığı belirtilen haberde, kampüsün ikinci bir emre kadar kapatılması kararının verildiği vurgulandı.

Üniversite yönetimlerinin, Mayıs ayının ilk haftası başlayacak sınav dönemi hazırlıkları çerçevesinde tahliye operasyonunun yapılması talebinde bulunduğu aktarıldı.

Fransa'da eğitim reformu ve üniversiteye giriş şartlarına getirilen düzenlemeleri içeren tasarı Şubat ayında Ulusal Meclis'ten geçmiş, buna tepki gösteren öğrenciler 50'den fazla üniversite veya fakültede işgal eylemleri başlatmıştı.

Kaynak: AA