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Fransa’da içki yasağı!

Gazetemiz okurlarından Mustafa Akkuş, "Fransa’da içki yasağı!" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

13 Aralık 2018 Perşembe 13:15
Fransa’da içki yasağı!

Mustafa Akkuş

İslam dini içkiyi yasak kılmıştır. Bunu herkes biliyor. Ayetlerle ve hadislerle bu sabittir. Bu ayetlerden sadece birisini aşağıya alıyorum çünkü esas bahsetmek istediğim dinen yasak kılınıp kılınmaması değildir.

Dinin bir şeyi yasak kılmasının elbette ki bir sebebi vardır. Bu sebebi bizler düşünerek aklederek ya da zamanla tecrübe ile anlayabiliriz.

İçkinin yasak kılınmasının asıl sebebi insanın akli melekesini bozması, sağlıklı düşünmesini engelleyecek hali getirmesi, sarhoş etmesidir. Hadiste de anlatıldığı gibi “İçki bütün kötülüklerin anasıdır”. Onun için İslam’ın emirlerinin ve yasaklarının önemini değerini amacını insanoğlu bir şekilde, günün birinde anlayacaktır. O toplum devlet Müslüman ya da değil fark etmez. Çünkü bu bir toplumsal sorundur, yaradır. Şimdi Fransa’ya karşı güya ayaklanan halk denilen kesim bence dış güçler tarafından oyuna getirilen, kışkırtılan bir gruptur. Fransız hükümeti aldığı bazı kararlar dolayısıyla Amerika ve bazı Avrupa ülkeleri tarafından cezalandırılmaktadır. Tıpkı Türkiye’nin bağımsız olma milli olana yönelme, kendi göbeğini kendi kesmeye başlaması sonucu gezi ile cezalandırılması gibi…

Ayaklanan sarı yelekliler tıpkı geziciler gibi ne yaptığını bilmiyorlar. Ya aklını kullanmıyorlar, ya da sarhoşlar(aynı şey). Onun için Fransız hükümeti içkiyi yasaklamaya başlamış. Bu doğru bir karardır ve dinle imanla ilgisi yoktur. Laiklikle hiç ilgisi yoktur.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 13:15
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  10. Avrupa ülkeleri
  11. sarı yelekliler
  12. Laiklik

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