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Fransa'da hükümete "sarı yelekliler"e ilişkin gensoru önergesi hazırlığı

Sol partiler, sarı yeleklilerin protestoları hakkında pazartesi günü Ulusal Meclis'e gensoru önergesi sunacaklarını açıkladı

06 Aralık 2018 Perşembe 18:49
Fransa'da hükümete "sarı yelekliler"e ilişkin gensoru önergesi hazırlığı

PARİS (AA) - Fransa'daki sol partiler, sarı yeleklilerin akaryakıt zamlarının düşürülmesi ve ekonomik koşulların iyileştirilmesi amacıyla düzenledikleri protestolar hakkında pazartesi günü Ulusal Meclis'e gensoru önergesi sunacaklarını açıkladı.

Fransız hükümetini protestolarla ilgili süreci iyi yönetememekle suçlayan Sosyalist Parti (PS), aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa hareketi (LFI) ve Fransa Komünist Partisi (PCF), bu gösteriler hakkında pazartesi Ulusal Meclis'e gensoru önergesi sunacaklarını belirtti.

PS Genel Sekreteri Olivier Faure, yaptığı açıklamada, pazartesi günü meclise sunacakları gensoru önergesiyle hükümete bu sorunun farklı yöntemlerle çözülebileceğini göstermek istediklerini belirtti.

LFI'li milletvekili Ugo Bernalicis, hükümetin bu sorunu yönetemediğini, bu nedenle bir çözüm bulabilmek için gensoru önergesini meclise sunacaklarını kaydetti.

Söz konusu gensoru önergesinin Ulusal Meclis'te görüşülebilmesi için 58 milletvekilinin imzası gerekiyor.

- Protestolar

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor. 

Başkent Paris'in Champs-Elysees Caddesi çevresinde 1 Aralık'ta düzenlenen, binlerce kişinin katıldığı gösteride polisin eylemcilere sert müdahalesi, sokaklarda araçların ve çöp bidonlarının yakılması, iş yerlerinin yağmalanması, sık aralıklarla ses bombalarının patlatılması ve alevlerin yükselmesi, kenti "kaosa" sürüklemişti.

Champs-Elysees çevresindeki birçok restoran, kafe ve mağaza, protestolar nedeniyle kepenk indirmiş ve çevrede de 3 ila 4 milyon avroluk hasar oluşmuştu. Ülkenin birçok kentindeki gösterilerde de caddeler ve yollar kapatılmıştı.

Gösterilerin başından bu yana çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralanmış ve bin 424 kişi gözaltına alınmıştı.

"Sarı yeleklilerin" protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmıştı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 18:49
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  2. protestolar
  3. sarı yelekliler
  4. solcu partiler

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