0553 313 94 23

Fransa'da havalimanında piste dalan sürücü alarmı!

Fransa'nın Lyon kentinde bir kişinin aracıyla havalimanı pistine girmesi polisi alarma geçirdi. Yakalanan şüpheli gözaltına alınırken uçuşlar yerel saat 18.00'e kadar ertelendi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 15:34
Fransa'da havalimanında piste dalan sürücü alarmı!

Fransa'nın Lyon kentinde bir kişinin aracıyla bariyerleri aşarak Saint-Exupery Havalimanı pistine girmesi polisi alarma geçirdi. Olayda şüpheli gözaltına alınırken, havalimanında uçuşlar yerel saat 18.00'e kadar ertelendi.

Rhone Bölge Valiliğinden yapılan açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin aracıyla izinsiz olarak Lyon Saint-Exupery Havalimanı uçuş pistine girdiği belirtildi. Açıklamada, pistte kısa süreli paniğe neden olan kişinin güvenlik görevlileri tarafından yakalandığı ve havalimanı karakoluna götürüldüğü kaydedildi.

Olayın ardından havalimanının bir bölümünün boşaltıldığı, buraya inecek uçakların ise Marsilya başta olmak üzere yakındaki havalimanlarına yönlendirildiği belirtildi. Bu arada havalimanı yönetimi, yerel saat 18.00'e kadar uçuşların ertelendiğini açıkladı. Söz konusu kişinin havaalanı pistindeki eyleminin bir terör saldırısı girişimi olup olmadığı soruşturuluyor.

ŞÜPHELİ ARAÇTAN İNEREK KOŞMAYA BAŞLADI

Havalimanında bulunan yolcuların sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlara göre, çok sayıda polis ve havalimanı güvenlik aracı pist yanındaki toprak alanda şüphelinin aracını takip etti. Bir süre sonra şüpheli aracından inerek koşmaya başladı. Bir polis helikopteri de şüpheliyi havadan takip etti. Şahıs kısa süre içinde yakalandı.

Bu arada kamu yayıncısı France Info, şüphelinin havalimanına gelmeden önce A-46 ve A-42 otoyollarında aracıyla kilometrelerce ters yönde seyrettiğini, bölgede iş seyahatleri amacıyla kullanılan Bron Havalimanı'nın girişini de benzer bir şekilde zorladığını fakat başarısız olduğunu yazdı.

 

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 15:34
  1. lyon
  2. fransa

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tiroid bezi çok sinsi
    1. Tiroid bezi çok sinsi
    2. Fransa'da havalimanında piste dalan..
    3. Türk futbolunun efsanesi, 55 yıl sonra..
    4. Süper Ligi 4. Hafta maç puanları ve 5...
    5. Hamileler dikkat!
    6. Esed'den Suriye'nin kuzeyine yığınak
    7. CHP'ye sert eleştiri! Atatürk yaşasa..
    8. Bodrum'da gezi teknesi karaya oturdu!..
    9. Trabzonspor'dan Burak Yılmaz'a sert..
    10. Çocuklarda tırnak kemirme alışkanlığı
    11. Mahalleli tacizcinin evinin etrafını..
    12. AK Parti MYK, Erdoğan başkanlığında..
    13. Foça'daki facianın sorumlusu kaptan..
    14. CHP'li eski Başkan'dan partiyi..
    15. AK Parti'den yerel seçime özel..
    16. Bunlar kulağınıza küpe olsun
    17. Ceyda Karan Cumhuriyet'ten istifa mı..
    18. Kolunu patoza kaptıran çiftçi ağır..
    19. Irak'ın kuzeyine hava harekatı!
    20. İstanbul’da rehine krizi hangi okulda..
    ABD Genelkurmay Başkanı'ndan flaş açıklama: Bunu durduracak bir şey var mı bilmiyorum!
    ABD Genelkurmay Başkanı'ndan flaş açıklama: Bunu durduracak bir şey var mı bilmiyorum!
    ABD'den almaktan vazgeçtiler!
    ABD'den almaktan vazgeçtiler!
    Deniz Baykal'dan Erdoğan ve hükümete övgü! 'Çabalarından memnunum'
    Deniz Baykal'dan Erdoğan ve hükümete övgü! 'Çabalarından memnunum'
    Böyle olur CHP'nin açılışı! 'Bacak şov'lu havuz açılış töreni
    Böyle olur CHP'nin açılışı! 'Bacak şov'lu havuz açılış töreni
    İslami tebliğe 10.5 yıl hapis
    İslami tebliğe 10.5 yıl hapis

    Günün Karikatürü

    09 Eylül 2018
    Ankara'da korkunç olay! 'Ben şeytanım dedi ve saldırdı'
    Ankara'da korkunç olay! 'Ben şeytanım dedi ve saldırdı'
    Üç ayrı zam yolda! Emekli maaşları ocak ayında değişecek
    Üç ayrı zam yolda! Emekli maaşları ocak ayında değişecek