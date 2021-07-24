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Fransa'da günlük vaka sayısı 25 bini aştı
Avrupa Fransa'da günlük vaka sayısı 25 bini aştı
Avrupa

Fransa'da günlük vaka sayısı 25 bini aştı

Fransa’da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 25 bin 624 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 978 bin 695'e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 22:59:00 -
Fransa'da günlük vaka sayısı 25 bini aştı

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 25 bini aştı. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 25 bin 624 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 978 bin 695'e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 22 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 111 bin 609'a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 878'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 6 bin 787 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 69 milyon 514 bin 61 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 39 milyon 798 bin 409'una tek doz aşı yapıldı.

 

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