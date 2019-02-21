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Fransa'da grip salgını 2 bin 800 can aldı

Fransa'da, kış mevsiminde "H3N2" virüsünün sebep olduğu grip salgınında 2 bin 800 kişi hayatını kaybetti.

21 Şubat 2019 Perşembe 07:11
Fransa'da grip salgını 2 bin 800 can aldı

Fransa'da, kış mevsiminde "H3N2" virüsünün sebep olduğu grip salgınında 2 bin 800 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığına bağlı Fransa Halk Sağlığından yapılan açıklamada, son 2 haftada 25 bin kişinin grip nedeniyle hastanelerin acil servislerine başvurduğu ve 4 bin 370 kişinin hastaneye yatırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, ülkenin tamamına yayılan "H3N2" virüsünün neden olduğu grip salgınında 2 bin 800 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Grip salgını nedeniyle ölenlerin yüzde 87'sini 75 yaş ve üstü kişilerin oluşturduğu bildirildi.

Aşının, söz konusu virüse karşı yüzde 21 oranında etkili olduğu da kaydedildi.

"H3N2" virüsü, 2015'te de 18 bin kişinin ölümüne neden olmuştu.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 07:22
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