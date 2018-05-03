Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fransa'da grevler devam ediyor

Fransa'da demiryolu çalışanlarının grevi nedeniyle Paris ve çevresinde tren seferlerinin yarısının iptal edildiği açıklandı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 21:34
Fransa'da grevler devam ediyor

Fransa Ulusal Demiryolu İdaresi (SNCF) tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde devam eden grevlerin tren seferlerine etkisi değerlendirildi.

Açıklamada, 23 Mart'ta başlayan ve haftada iki gün olmak üzere kademeli şekilde gidilen grevlerin 7'incisine katılımın arttığı kaydedildi. Buna göre, ülke genelinde yarın demiryolu ulaşımında önemli aksaklıkların meydana gelmesinin beklendiği, Paris ve çevresinde ise tren seferlerinin yarısının iptal edildiği bilgisi verildi.

SNCF yönetimi, yarınki grev nedeniyle ülke genelinde hızlı trenlerin yarısı, bölgesel ve ulusal çapta hizmet veren trenlerin yüzde 45'i, banliyö ve uluslararası trenlerin ise yarıya yakınının iptal edildiğini açıkladı.

Havacılık sektöründe ise grevler, ulusal havayolu şirketi Air France uçuşlarının iptaline neden oldu. Air France yönetimi, çalışanların yüzde 6 oranında ücretlere zam ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle sürdürdükleri grev nedeniyle yarınki uçuşların ortalama yüzde 25'inin iptal edildiği bilgisini paylaştı.

Açıklamada, Air France'in uzun ve kısa mesafe uçuşlarının yüzde 20'sinin, orta mesafe uçuşlarının ise yüzde 35'inin iptal edildiği duyuruldu.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 21:34
  1. fransa
  2. paris
  3. grev

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzon'da FETÖ'nün hücre evine operasyon
    1. Trabzon'da FETÖ'nün hücre evine..
    2. Erdoğan yurda döndü
    3. Mohamed Salah benzeriyle buluştu!
    4. Manisa’da Pakistanlı 37 kaçak göçmen..
    5. BM'den Doğu Guta ve Yermük'e erişim..
    6. Semih Şentürk iddiaları yalanladı
    7. Atık plastik şişe ve pipetler arabaya..
    8. İspanya Başbakanı Rajoy'dan ETA..
    9. Gövde gösterisi hazırlığı: Putin'in..
    10. Uzun namlulu silah ele geçirildi
    11. 4 metrelik su kuyusuna düşen ineği..
    12. Borsa günü 102.909 puandan kapattı
    13. Emekliye ikramiyede son dakika..
    14. Tramvayda insanlık dersi veren genç o..
    15. Bahçeli: Cumhur İttifakı milli beka ve..
    16. Hindistan'da devrilen otobüs alev..
    17. Parlamenter sistemle yönetilen Avrupa..
    18. Japon Bakan'dan 'Türkiye' sözü
    19. Edremit-Yenice yolunda sıcaktan asfalt..
    20. Şehit ateşi Balıkesir'e düştü
    Kuveyt Türk
    Macron'dan savaş çıkaracak gaf: Lezzetli eşiniz...
    Macron'dan savaş çıkaracak gaf: Lezzetli eşiniz...
    Diriliş'e geri dönen Baycu Noyan tarihte kimdir? Nasıl öldü?
    Diriliş'e geri dönen Baycu Noyan tarihte kimdir? Nasıl öldü?
    Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
    Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
    Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!
    Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!
    Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan'a adaylık teklifi!
    Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan'a adaylık teklifi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Veriler açıklandı... Avrupa veled-i zina kaynıyor!
    Veriler açıklandı... Avrupa veled-i zina kaynıyor!
    Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı
    Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı