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Fransa'da grevciler parti merkezini işgal etti

Fransa’da hükümetin reform planına tepkiler grevlerle devam ediyor. Yaklaşık yüz gösterici iktidar partisi LREM'in merkezine girdi.

04 Mayıs 2018 Cuma 19:26
Fransa'da grevciler parti merkezini işgal etti

Fransa'da hükümetin reform planını protesto amacıyla bir süredir grev ve gösteri düzenleyen Ulusal Demiryolu İdaresi (SNCF) çalışanları adına bir grup, başkent Paris'te sembolik bir eylem için bir araya geldi.

Paris'in 2. bölgesinde bulunan iktidar partisi LREM'in merkezine giren yaklaşık yüz kişi, reform tasarısının geri çekilmesi ve çalışanların haklarının korunmasından bahseden sloganlar attı.

Polis, yaklaşık 20 dakika süren işgal eylemine anında müdahale etti. Göstericileri dışarı çıkarırken, tahliye operasyonunun sorunsuz bittiğini söyleyen polis, binada herhangi bir hasarın olmadığını açıkladı. 

Demiryolu reformuna karşı çıkan çalışanlar, çok sayıda sendikanın çağrısıyla kademeli olarak greve gidiyor.

Şimdiye kadar haftanın iki günü olmak üzere, 14 kere grev düzenleyen demiryolu çalışanları, tahliye operasyonunun ardından Opera Meydanı'nda bir süre slogan atarak, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u hedef alan sözler söyledi.

Grevciler bugün sabah saatlerinde de Paris'in en büyük tren garlarından biri olan Lyon Garını işgal ederek, seslerini duyurmaya çalıştı. Gar binasının alt katına giren göstericiler bir süre sonra binadan uzaklaştırıldı.

Geçen ay Ulusal Meclis'te kabul edilen reform tasarısı, SNCF'in özelleştirilmesine yol açarken, çalışanların sahip olduğu ayrıcalıklı statüye de son veriyor.

Reformun bu ay içinde Senato'da görüşülerek kabul edilmesi ve haziran sonuna kadar yasalaşması bekleniyor. Grevlerin günlük maliyetinin 20 milyon avro olduğu tahmin ediliyor. 

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 19:26
  1. Cumhurbaşkanı
  2. Fransa

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