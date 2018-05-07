Fransa'da grevciler garları işgal etti

Fransa'da hükümetin reform projesine karşı çıkan demiryolu çalışanları, başkent Paris'te bulunan üç tren garını işgal etti.

Kamu yayıncısı France Info'da yer alan habere göre, Fransa Ulusal Demiryolu İdaresi (SNCF) çalışanları, başkent Paris'teki Montparnasse, Kuzey (Gare du Nord) ve Doğu (Gare de l'Est) garlarını işgal etti.

Haberde, öğleden sonra 200'e yakın demiryolu çalışanının Montparnasse Garı'na girdiği ve panik havasının yaşanmasına neden olan işgale polisin cop ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiği belirtildi. Paris'in 14. bölgesinde bulunan garda tahliye operasyonunun tamamlandığı sırada başkentin kuzeyinde bulunan Doğu Garı'na bir başka grubun girdiği belirtilen haberde, buradaki yaklaşık 150 göstericinin polis çemberine alındığı ve yaklaşık bir saat sonra dışarıya çıkarıldığı bildirildi.

Daha sonra ülkenin kuzey bölgelerine, İngiltere ve Belçika'ya giden trenlerin kalktığı Kuzey Garı'na yönelen göstericilere, eğitim reformunu protesto eden buradaki öğrencilerin de katıldığı belirtildi. Hükümet, SNCF yönetimi ve reform projesi karşıtı sloganlar atan göstericiler, polis müdahalesiyle gardan çıkarıldı.

Grevlerin başladığı nisan ayının başından beri ilk defa Başbakan Edouard Philippe ve sendika temsilcileri bir araya geldi. SNCF çalışanlarının temsil edildiği sendika yöneticilerini kabul eden Philippe, daha sonra SNCF Başkanı Guillaume Pepy'i kabul etti.

Sendika temsilcileriyle yürütülen pazarlıklara ilişkin bir basın toplantısı düzenleyen Philippe, hükümetin Meclis'ten geçirdiği reform planındaki üç maddede geri adım atmayacağını söyledi. Fransa Başbakanı, bunları, şirketin serbest rekabete açılması, 1 Ocak 2020 itibarıyla demiryolu çalışanı özel statüsüne son verilmesi ve yine aynı tarihte SNCF'in statüsünde yapılacak değişiklik olarak sıraladı.

Philippe, bu ayın sonunda Senato'da görüşülerek oylanacak ve ardından haziran sonunda yasalaşması beklenen reform planının içeriğinde bu üç maddenin dışında küçük değişikliklere gidilebileceği fakat genel hatlarıyla reform planına dokunulmayacağı mesajını verdi. Philippe ayrıca SNCF'in yaklaşık 46 milyar avro olan borcunun devlet tarafından üstlenileceğini belirtti.

Demiryolu çalışanları, 23 Mart'ta başlayan ve haftada iki gün olmak üzere kademeli şekilde gidilen grevlerde yarın ve çarşamba günleri olmak üzere 8. kez grevde olacak. SNCF yönetimi, ülke genelinde tren seferlerinin yarısına yakınının grevler nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Kaynak: AA