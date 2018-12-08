Fransa'da gözaltı sayısı 481'e yükseldi

PARİS (AA) - Fransa Başbakanı Edouard Philippe, "sarı yeleklilerin" başkent Paris'teki gösterisinde şu ana kadar 481 kişinin gözaltına alındığını, 211 kişinin ise tutuklandığını duyurdu.

"Sarı yeleklilerin" gösterilerine ilişkin basına açıklamalarda bulunan Philippe, Paris'te gözaltı sayısının 481'e ulaştığını, 211 kişinin ise tutuklandığını belirtti.

Akaryakıt zamları ve kötüleşen ekonomik koşulları protesto eden "sarı yelekliler", sabahın erken saatlerinde Champs-Elysees Caddesi'ne gelmeye başladı.

Polis, göstericilerin üst aramasını yaptıktan sonra caddeye girmesine izin verirken, polis ile eylemciler arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Polis, "sarı yeleklilere" biber gazıyla müdahale etmeye başladı.