Fransa'da gösterisi öncesi gözaltılar başladı
Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yeleklilerin düzenleyeceği gösteri öncesi 32 kişi gözaltına alındı. Paris polisi ve asker yoğun güvenlik önlemli almaya başladı.08 Aralık 2018 Cumartesi 10:20
Fransa'da "Sarı Yelekliler"in bugün ülke genelinde düzenleyeceği protestolar öncesinde, başkent Paris'teki Charles de Gaulle Meydanı'nda bulunan Zafer Takı Anıtı çevresinde alınan güvenlik önlemleri dikkat çekti.
Öte yandan, Paris'te sarı yeleklilerin düzenleyeceği gösteri öncesi 32 kişi gözaltına alındı.
KEPENK KAPATILACAK
Fransa'nın başkenti Paris'te cumartesi yapılacak gösteri nedeniyle polis tarafından, Champs-Elysees'deki mağazalar ve restoranların kapalı tutulması istenmişti.
Polisin uyarısında, işyerlerinden kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları, dışarıda sandalye ve masa bırakmamaları istenmişti.
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