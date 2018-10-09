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Fransa'da göstericilere orantısız güç!

Sendikaların çağrısıyla 100'den fazla kentte düzenlenen gösterilerde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin politikaları protesto edildi.

09 Ekim 2018 Salı 22:51
Fransa'da göstericilere orantısız güç!

Ülkenin en büyük sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT), Solidaires, Force ouvrieres gibi kuruluşların çağrısıyla düzenlenen gösterilerde Macron ve hükümetin politikaları protesto edildi.

Ülke genelinde 100'den fazla noktada düzenlenen gösteri ve yürüyüşlere, lise öğrencileri, işçiler, memurlar ve emekliler başta olmak üzere birçok sektörden binlerce kişi destek verdi.

Başkent Paris'te, Montparnasse Meydanı'ndan İtalya Meydanı'na yürüyen göstericiler arasında bir grup güvenlik güçlerine taş ve kesici maddelerle saldırdı.

Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve cop kullanarak müdahale etti. 2 kişinin yaralandığı olaylar nedeniyle 4 kişi gözaltına alındı.

Polisin paylaştığı rakamlara göre, Paris'teki gösteriye 11 bin 500, organizasyon yetkililerine göre ise 50 bin kişi katıldı.

Üniversite girişleri engellendi

Bu arada, Paris'teki Sorbonne Üniversitenin Tolbiac Kampüsü'nde yaklaşık 20 öğrenci tarafından yerel saatle 07.30 ile 10.00 arası üniversiteye girişler engellendi. Fransa'nın Rennes, Lyon ve Montpellier kentlerindeki üniversitelerde de buna benzer eylemler yapıldı.

CGT Genel Sekreteri Philippe Martinez, basına yaptığı açıklamada, hükümetin reform politikalarını eleştirerek, "Artık kadınların erkekler kadar maaş aldığı dönem geldi. Macron, iş dünyasını bilmiyor." dedi.

Fransa'da son dönemde hükümetin reform politikalarına karşı grev ve gösteriler arttı. Özellikle mayıs ve haziranda ülke genelinde düzenlenen grev ve gösterilere milyonlarca kişi katılmıştı.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 22:51
  1. Fransa'da Macron ve hükümet karşıtı olaylı gösteri
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