Fransa'da 'Gezi kalkışması'nı andıran görüntü! Piyanocu ortaya çıktı

Fransa'da başlayan 'Sarı Yelekliler'in protestolarında her gün yüzlerce gözaltı, yaralanma haberleri dünya basınının gündemine oturuyor.

Ülkemizde geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız 'Gezi' olaylarında yaşanan senaryoların benzerinin Fransa'da da görüyoruz.

Senaryolar kopyalanıyor

Ülkemizde bir dönem gündem olan 'duran adam' sembolünün aynısını Fransa'daki olaylarda, yakın mesafeden yüzüne gaz sıkılan Kırmızılı Kadın sembolünü de Belçika'da gördük.

Her geçen gün benzer sembolleri AB'de görürken, bunlardan yenisine Piyano Çalan Adam sembolü eklendi.