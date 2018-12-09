Fransa'da 'Gezi kalkışması'nı andıran görüntü! Piyanocu ortaya çıktı
Türkiye'de yaşanan bazı senaryolar Fransa'daki Sarı Yelekliler protestosunda da tekrarlanıyor. Gezi kalkışması sırasında sembolleştirilen piyano çalan adam görüntüsünün bir benzeri Fransa'daki eylemlerde kayda alındı. Ülkeleri karıştırmak isteyen 'karanlık el' senaryoları kopyalayarak uyguluyor.09 Aralık 2018 Pazar 11:52
Fransa'da başlayan 'Sarı Yelekliler'in protestolarında her gün yüzlerce gözaltı, yaralanma haberleri dünya basınının gündemine oturuyor.
Ülkemizde geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız 'Gezi' olaylarında yaşanan senaryoların benzerinin Fransa'da da görüyoruz.
Senaryolar kopyalanıyor
Ülkemizde bir dönem gündem olan 'duran adam' sembolünün aynısını Fransa'daki olaylarda, yakın mesafeden yüzüne gaz sıkılan Kırmızılı Kadın sembolünü de Belçika'da gördük.
Her geçen gün benzer sembolleri AB'de görürken, bunlardan yenisine Piyano Çalan Adam sembolü eklendi.
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