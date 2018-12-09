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Fransa'da 'Gezi kalkışması'nı andıran görüntü! Piyanocu ortaya çıktı

Türkiye'de yaşanan bazı senaryolar Fransa'daki Sarı Yelekliler protestosunda da tekrarlanıyor. Gezi kalkışması sırasında sembolleştirilen piyano çalan adam görüntüsünün bir benzeri Fransa'daki eylemlerde kayda alındı. Ülkeleri karıştırmak isteyen 'karanlık el' senaryoları kopyalayarak uyguluyor.

09 Aralık 2018 Pazar 11:52

Fransa'da başlayan 'Sarı Yelekliler'in protestolarında her gün yüzlerce gözaltı, yaralanma haberleri dünya basınının gündemine oturuyor.

Ülkemizde geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız 'Gezi' olaylarında yaşanan senaryoların benzerinin Fransa'da da görüyoruz.

Senaryolar kopyalanıyor

Ülkemizde bir dönem gündem olan 'duran adam' sembolünün aynısını Fransa'daki olaylarda, yakın mesafeden yüzüne gaz sıkılan Kırmızılı Kadın sembolünü de Belçika'da gördük.

Her geçen gün benzer sembolleri AB'de görürken, bunlardan yenisine Piyano Çalan Adam sembolü eklendi.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 11:52
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  • DUYARCODUYARCO19 dk önce
    FRANSADA AYAKLANAN SARI YELEKLI MASKESI ALTINDAKIPKK TERÖRISTLERINI AVRUPADA ALMANYA YÖNLENDIRIYOR ORTA DOGUDA PKK TERÖRISTLERINI AMERIKA ILE ISRAIL YÖNLENDIRIYOR UYAN DÜNYA BU BÖYLE GITMEZ AMERIKA ISRAIL ALMANYA PKK NIN CIFTLIKLERIPKK TERÖRISTLERINIBU ÜLKELER ÜRETIYOR .
  • Levent Levent 27 dk önce
    Fransada türkiyede çindede yaşasan . İnsan gibi yaşama hakkına sahiptir . Nasıl sesini duyuracan peki bu iş eylemdir kimse dış güçler boku atmasın . Sayın vekiller ülkeyi yönetenler
  • Zekeriya gökçeZekeriya gökçe28 dk önce
    fıransaa ab ordusu dedi. nato dan çıkalım dedi. Erenler’ abd ye gerek yok dedi.
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