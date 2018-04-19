Fransa'da genel grev hayatı felç etti

Fransa'da hükümetin reform girişimleri ve kemer sıkma önlemlerine tepki gösteren çok sayıda meslek grubu, ülke çapında grev ve gösteri düzenleyecek.

Çalışanlar, bugün Fransa genelinde en az 50 şehirde grev ve gösteri için bir araya gelecek.

Ülkenin en büyük sendikalarından biri olan Genel İş Konfederasyonu (CGT), çok sayıda sendikanın desteğiyle "Mücadeleyi birleştirme" sloganıyla ülke çapında grev ve gösteri çağrısı yaptı. Buna göre ülke genelinde demiryolu, sağlık, enerji, temizlik, havacılık, posta işletmeleri, eğitim ve kamu çalışanları grev ve gösterilere katılacak.

Başkent Paris'te öğleden sonra başlayacak yürüyüşe onbinlerce kişinin katılması bekleniyor.

Demiryolu sektörü çalışanları, bir süredir kademeli grev düzenliyor. Bugün dördüncü aşaması gerçekleştirilen grevlerde haftanın iki günü olmak üzere demiryolu çalışanları haziran ayı sonuna kadar grevi sürdürecek.

Demiryolu çalışanlarının grevine bugün itibariyle Paris ve çevresinde metro ve banliyö trenleri hizmeti veren RATP şirketi de destek veriyor.

Elektrik ve gaz sektörü çalışanları, ülkedeki grev ve protesto dalgasına dünden itibaren katılma kararı almıştı. Haziran ayı sonuna kadar süreceği açıklanan grevlerde çalışanların, "önceden belirlenen hedeflerde elektrik kesintisi uygulayacağı, büyük şirketler ve bazı süpermarket zincirlerinin elektriğini keseceği" kaydedildi.

Grev ve gösterilere kamu çalışanları da destek veriyor. Satın alma gücündeki düşüş ve memur statüsünde yapılması planlanan değişikliklere karşı çıkan kamu çalışanları, iki kez ülke çapında greve gitmişti. Memur konfederasyonu, bugünkü grev ve gösterilere ülke çapında katılım çağrısında bulundu.

Sağlık çalışanları, ülkede son yıllarda gittikçe gerileyen sağlık sektörünün imkanları ve ücret politikasını protesto için meydanlara çıkma kararı aldı. Hastanelerin aşırı yoğunluğu, sağlık sistemindeki çarpıklıklar ve personel eksikliğini gerekçe gösteren çalışanlar, hastane ve yaşlı bakımevlerinin alarm verdiğini belirtiyor. Huzurevleri, tıbbi destekli yaşlı bakımevleri ve hastanelerde grev ve protestolar devam ediyor.

Şubat ayında meclisten geçirilen eğitim reformu ve üniversiteye giriş sistemindeki değişikliklere karşı çıkan öğrencilerin üniversitelerdeki blokaj eylemleri devam ediyor. Ülkede 5 üniversitenin tamamen, 50'ye yakın fakültenin ise kısmen blokaj altında olduğu ve eğitimin yapılamadığı öğrenildi.

Ülkedeki grev ve gösterilere destek veren bir diğer sektör ise anaokulu ve kreşler. Çalışma şartlarından şikayetçi olan anaokulu ve kreş çalışanları, iş bırakma ve yavaşlatma eylemi kararı aldı. Ülke çapında çok sayıda okul ve kreşte çalışanların iş bırakacağı, buradaki kantin ve yemek hizmetlerinin ise verilmeyeceği bildirildi.

Posta hizmetleri ve kamu yayıncısı kanallar grev ve gösterilere destek veriyor. Çok sayıda şehirde posta dağıtım hizmetlerinin yerine getirilemeyeceği duyurulurken, kamu yayıncısı France Televisions ve Radio France'da çalışanlarının bir kısmının iş bırakma ve gösteri kararına destek verdiği kaydedildi.

Ulusal havayolu Air France çalışanlarının şubat ayından beri düzenledikleri kademeli iş bırakma eylemi sürüyor. Çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve yüzde 6 zam talep eden şirket çalışanları, Air France'a günlük ortalama 20 milyon avroya mal olan iş bırakma eylemlerine devam ediyor.

Pazartesi yeniden bir araya gelen sendika temsilcileri ve Air France yönetimi, şirketin yaptığı yüzde 2 zam teklifine sıcak bakmıyor. Air France, teklifin cuma gününe kadar geçerli olacağını duyurdu.

22 Mart'ta düzenlenen genel grev ve gösteriye 500 bin kişinin katıldığı açıklanmıştı. Bugün yapılacak gösterilere daha çok sektörün destek verdiği belirtilirken, CGT yetkilileri katılımın artacağı iddiasında bulundu.