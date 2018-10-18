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Fransa'da emekliler sokaklara döküldü!

Fransa'da 9 sendika ve 6 derneğin çağrısıyla binlerce emekli vatandaş, ülke genelinde protesto yürüyüşü düzenledi.

18 Ekim 2018 Perşembe 21:57
Fransa'da emekliler sokaklara döküldü!

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron döneminde uygulamaya konulan zorunlu kesintilere karşı çıkan ve maaşlara zam talebinde bulunan, 9 sendika ve 6 derneğin çağrısıyla bir araya gelen emekliler, bu yıl dördüncü defa düzenlenen Ulusal Eylem Günü'nde sokaklara çıktı.

Başkent Paris'teki Opera Meydanı'nda toplanan ve organizatörlerin katılımcı sayısını 15 bin olarak ilan ettiği yürüyüş, Republique Meydanı'nda son buldu. Yürüyüşe katılan sendika temsilcileri ve emekliler, Cumhurbaşkanı Macron'un seçim vaatleri arasında bulunan ve çalışanların sigorta ödemelerini hafifletmek için genel katkı ödeneği adıyla 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe konulan kesintileri protesto etti.

Ekonomik durumun gittikçe kötüye gittiği ve hayat pahalılığından en çok etkilenen kesimin emekliler olduğu vurgulanan konuşma ve sloganlarla devam eden yürüyüşe, çevredekilerin de destek verdiği görüldü.

Kesintilerin iptal edilmesi istendi

Daha önce 3 kez düzenlenen ulusal çapta yürüyüş ve protestolarda hükümet ve cumhurbaşkanının seslerini duymadığını belirten emekliler, kesintilerin iptal edilmesi ve emekli ücretlerinin yeniden düzenlenmesi yönünde pankart ve dövizler taşıdı.

Benzer gösteri ve yürüyüşler, başkent Paris'in yanı sıra Lyon, Marsilya, Bordeaux, Strazburg ve Lille başta olmak üzere çok sayıda kentte yapıldı.

 

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 21:57
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