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Fransa'da dikkat çeken Erdoğan pankartı

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris'te konaklayacağı otele gelişinde kendisini bekleyen Türk vatandaşlarının sevgi gösterileriyle karşılandı.

10 Kasım 2018 Cumartesi 21:19
Fransa'da dikkat çeken Erdoğan pankartı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetlisi olarak Birinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran Ateşkes Anlaşması'nın 100. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Paris'e gelen Erdoğan, Charles de Gaulle Havalimanı'ndan konaklayacağı otele geçti.

Peninsula Oteli'nin önünde Erdoğan'ı bekleyen Türk vatandaşları, Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da makam aracından inerek, eşi Emine Erdoğan ile kendisini bekleyen Türk vatandaşlarının yanına gitti.

"BİR FOTOĞRAFI BİZE ÇOK GÖRME REİS"

Erdoğan, Türkiye ve Fransa bayrakları ile "Bir fotoğrafı bize çok görme Reis" ve "İlk günkü aşkla 16 yıllık muhabbetle hizmete devam" yazılı pankartlar taşıyan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Türk vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra konaklayacakları otele girdi.  

Erdoğan, otelin içinde de kendisini bekleyen Türklerle sohbet etti. Bu sırada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Erdoğan'ın yanında bulundu.

"ONU NE KADAR SEVDİĞİMİZİ BÜTÜN AVRUPA'YA GÖSTERMEYE GELDİK"

Otelin önünde toplanan Türk vatandaşları duygularını, "Onu ne kadar sevdiğimizi bütün Avrupa'ya göstermeye geldik.", "Tüm gençler toplandık, yanında olmak istiyoruz.", "Cumhurbaşkanımızı görmeye geldik, onu göreceğiz inşallah." sözleriyle ifade ettiler. 

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 21:19
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