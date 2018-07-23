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Fransa'da deprem! Bakan sorguya çekildi

Fransa'da Benalla skandalı devam ediyor. Bu kapsamda Fransa Ulusal Meclis Yasalar Komisyonu, İçişleri Bakanı Gerard Collomb'u sorguya çekti.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 20:20
Fransa'da deprem! Bakan sorguya çekildi

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, Benalla skandalı ile ilgili Ulusal Meclis Yasalar Komisyonunun oluşturduğu yaklaşık 30 milletvekilinden oluşan "soruşturma komisyonu" tarafından sorguya çekildi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un çok yakınında bulundurduğu danışmanı ve güvenlik sorumlusu Alexandre Benalla'nın çevik kuvvet kılığına girerek 1 Mayıs eylemcilerini dövdüğünün ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı tarafından özel ayrıcalıkları bulunduğunun ortaya çıkması üzerine Fransız milletvekilleri, hükümet sorumlularını ve yetkili isimleri sorguya çekmeye devam ediyor.

İçişleri Bakanı Gerard Collomb da Ulusal Meclisin Yasalar Komisyonunun oluşturduğu yaklaşık 30 milletvekilinden oluşan "soruşturma komisyonu" tarafından sorguya çekildi.

1 Mayıs eylemlerinde yaşanan skandalı olaydan bir gün sonra öğrenen Collomb, konu hakkında neden yasal süreç başlatılmadığı sorusuna, "Öğrendiğimde ceza verileceği söylenildi. Bunun üzerine meseleyi takip etmedim. Benalla benim bakanlığımın sorumluluğu altında değil" cevabını verdi. Collomb,Benalla'nın polis ve çevik kuvvet kıyafetleri ile telsizi nereden edindiği sorusuna ise, "Bunu öğrenmek için Polis Genel Denetleme Kurumu soruşturma sonucunu bekleyeceğiz" yanıtını verdi.

Denetleme Kurumuna soruşturma talebini birkaç gün evvel yapan Bakan Collomb, neden daha önce talep etmediği sorusu üzerine, "Görüntülerde daha önce öğrenmediğim yeni unsurlar vardı, telsiz vardı, polis kolluğu vardı. Bunların üzerine talep oluşturdum" dedi.

"POLİSLER NEDEN GÖRMEDİ?"

 "Polislerinizin gözü önünde eylemci döven Benalla'yı polis neden görmedi?" sorusuna ise Collomb, "Polislerimiz o sırada eylemcilerle uğraşıyordu" şeklinde cevap verdi.

Vekillerden birinin "İçişleri Bakanı olarak tüm bunları nasıl bilmezsiniz, nasıl haberiniz olmaz. Sizin bilginiz neden kısıtlı?" eleştirisi üzerine Bakan Collomb, "Benim bilgim terörizme yoğunlaştı, benim bilgim Notre Dame des-Landes Havaalanı eylemlerine yoğunlaştı. Fransa'da İçişlerine bağlı tüm güvenlik güçlerinden haberdar olamam" dedi.

Milletvekillerinin zorlayıcı ve sıkıştırıcı sorularını yanıtlayan Collomb'un zor anlar yaşadığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığında görevli olan ve özel çakarlı lüks araç, üst düzey devlet görevlilerine özel dairede konaklama, silah ruhsatı, 10 bin avro maaş gibi ayrıcalıklara sahip olan 26 yaşındaki Benalla'nın çevik kuvvet kılığında eylemci dövdüğü skandal görüntülerin ortaya çıkması üzerine Meclisin anayasa değişiklik çalışmaları durdurulmuş ve hükümetten hesap vermesi istenmişti.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 20:20
  1. Emmanuel Macron
  2. Gerard Collomb
  3. 1 Mayıs
  4. Fransa

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